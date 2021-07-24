Полнолуние 24 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя

Луна окажется в Знаке Водолея, поэтому большинство запретов коснется сфер общения, поездок и работы.

Что можно делать 24 июля



Отдыхать. Релаксация и простое пребывание в спокойной атмосфере даст вам возможность обойти стороной беды и неурядицы. В такие дни лучше побыть дома, занимаясь любимым делом.

Делать информационную чистку. В этот день очень полезно проверять компьютер на вирусы, чистить спам, удалять ненужные файлы, контакты. Наведите порядок у себя на рабочем столе, удалите ненужные программы.

Можно и даже нужно принимать людей такими, какие они есть. Если вы постараетесь исправить кого-то, этот человек может затаить на вас обиду. Делайте комплименты и не критикуйте тех, кого любите.

Что нельзя делать в это Полнолуние



Совершать безрассудные поступки. Ни в коем случае не поступайте необдуманно. Бесцельно рисковать сегодня крайне опасно. Это касается любой сферы жизни - не только работы и финансов. Необдуманные слова могут привести к затяжным конфликтам, ссорам, проблемам и недоверию.

Переутомляться. Если вы сегодня потратите много сил и энергии, то они не успеют восстановиться до завтра. В итоге на следующий день вы будете чувствовать себя разбитыми, слабыми.

Отправляться в дальнюю дорогу. Сегодня лучше быть дома и не покидать родных стен. Если вам нужно съездить по делам в черте города, это может не принести проблем, но длительные поездки могут сорваться.

Стремиться к излишествам. Отдых - это хорошо, но важно сделать что-то легкое по дому. Переутомляться тоже нельзя, но переставать двигаться вовсе тоже не стоит. Нужно ходить на прогулки, хотя бы на полчаса утром и вечером покидайте родной дом.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют повышать уровень своей энергии, а также опасаться токсичных людей и манипуляторов.