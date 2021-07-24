Владелец Lore Bistro и ресторана Lee в Таллинне: "Важно, чтобы работники обращали внимание на детей, но сюсюканья от нас ждать не нужно"

В ресторанах Lore и Lee, которыми управляет Пеяске, при обучении каждого нового члена команды особое внимание уделяют дружелюбию по отношению к семьям. Помимо прочего, важно, чтобы дети получали напитки и еду раньше взрослых, чтобы с напитками к столу приносили цветные карандаши, и уже при бронировании клиентам предоставлялась информация о расположении ресторана, парковке, возможности замены подгузников, игрушках и других важных для семей деталях.

“Это небольшие, но важные вещи, которые могут показаться очевидными, но их необходимо повторять, особенно для персонала, у которого своих детей нет. Для нас важно, чтобы работники обращали внимание на детей, но не чрезмерно — сюсюканья от нас ждать не нужно. Ребенок и сам ожидает, что с ним будут обращаться как со взрослым”, — добавил Пеяске.

Он считает доброжелательное и дружелюбное обслуживание важнейшей составляющей семейного ресторана. По словам Пеэске, не стоит сразу обижаться, если в какой-то момент персонал не соответствует ожиданиям семьи — о своих пожеланиях нужно спокойно сообщить.

“Если видно, что дела идут не так, как ожидалось, об этом стоит сказать, чтобы работники смогли сделать соответствующие поправки, и семья покинула ресторан с положительными эмоциями. Нет ничего страшного в том, чтобы дружелюбным тоном сообщить официанту, что салфеток на столе просто недостаточно для семьи из пяти человек”, — посоветовал Пеяске.

По словам Пеяске, качество обслуживания в ресторанах Эстонии находится на очень хорошем уровне. Цветные карандаши и бумага уже стали стандартом. В целом официанты приветливы и доброжелательны, а еда для детей с каждым годом становится все полезнее и разнообразнее.