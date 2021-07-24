Владелец Lore Bistro и ресторана Lee в Таллинне: "Важно, чтобы работники обращали внимание на детей, но сюсюканья от нас ждать не нужно"
В ресторанах Lore и Lee, которыми управляет Пеяске, при обучении каждого нового члена команды особое внимание уделяют дружелюбию по отношению к семьям. Помимо прочего, важно, чтобы дети получали напитки и еду раньше взрослых, чтобы с напитками к столу приносили цветные карандаши, и уже при бронировании клиентам предоставлялась информация о расположении ресторана, парковке, возможности замены подгузников, игрушках и других важных для семей деталях.
“Это небольшие, но важные вещи, которые могут показаться очевидными, но их необходимо повторять, особенно для персонала, у которого своих детей нет. Для нас важно, чтобы работники обращали внимание на детей, но не чрезмерно — сюсюканья от нас ждать не нужно. Ребенок и сам ожидает, что с ним будут обращаться как со взрослым”, — добавил Пеяске.
Он считает доброжелательное и дружелюбное обслуживание важнейшей составляющей семейного ресторана. По словам Пеэске, не стоит сразу обижаться, если в какой-то момент персонал не соответствует ожиданиям семьи — о своих пожеланиях нужно спокойно сообщить.
“Если видно, что дела идут не так, как ожидалось, об этом стоит сказать, чтобы работники смогли сделать соответствующие поправки, и семья покинула ресторан с положительными эмоциями. Нет ничего страшного в том, чтобы дружелюбным тоном сообщить официанту, что салфеток на столе просто недостаточно для семьи из пяти человек”, — посоветовал Пеяске.
По словам Пеяске, качество обслуживания в ресторанах Эстонии находится на очень хорошем уровне. Цветные карандаши и бумага уже стали стандартом. В целом официанты приветливы и доброжелательны, а еда для детей с каждым годом становится все полезнее и разнообразнее.
В меню ресторанов Пеяске представлено то, что дома едят его собственные дети. В Lore дети могут отведать пюре из свежайших продуктов, суп с вручную сделанными фрикадельками, белую рыбу с картофельным пюре и пасту. Хит детского меню ресторана Lee — тако с различными начинками, которые ребенок может сложить своими руками. Пасту можно найти в детском меню обоих ресторанов — по словам Пеяске, это блюдо востребовано всегда.
“Очень приветствуется возможность разделить блюдо между членами семьи, а то, как именно дети едят, зависит только от них самих. Особенно приятно, когда дети пробуют новые вещи из взрослой тарелки. Однако взрослым лучше выбирать блюда из основного меню — детское меню составлено в разумном ценовом диапазоне, чтобы поход в ресторан не был для семей обременительным финансово”, — отметил Пеяске.
Ни в одном из ресторанов нет отдельного детского уголка. Вместо этого маленьким клиентам здесь предлагают чемоданчики с игрушечными зверюшками, машинками и прочими интересными вещами. Отправляясь в ресторан, отец троих детей Пеяске сам любит сидеть за столом со всей семьей и болтать друг с другом, наслаждаясь трапезой. YouTube и социальным сетям в ресторане не место, и вся семья это понимает.
“Конечно, я не могу запретить гостям пользоваться в ресторане смарт-устройствами, но мы делаем все возможное, чтобы клиентам было так приятно у нас, что смартфоны им были бы не нужны”, — добавил Пеяске.
Lore Bistroo — одно из первых заведений общественного питания, которое в этом году ходатайствовало о присвоении знака качества “Дружелюбное к детям предприятие общественного питания” Союза многодетных семей Эстонии. Рестораны могут подавать свои заявки до конца июля. Дополнительная информация: www.peresõbralik.ee.