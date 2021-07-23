“Ковид на лице написан”: у людей открыта уникальная способность(3)
Известно, что умение определять, кто из представителей того же вида находится на ранней стадии инфекции, присутствует у животных. Эта способность поддерживается естественным отбором, так как помогает избежать заражения и выжить. Однако до сих пор было неясно, есть такое свойство у людей, и является ли оно универсальным — то есть могут ли люди почувствовать ранние признаки инфекции у других людей вне зависимости от того, какова их этническая принадлежность и культурный бэкграунд.
Артин Аршамян (Artin Arshamian) и его коллеги из отделения клинической нейробиологии Каролинского института (Швеция), статья которых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, провели эксперимент с участием 169 добровольцев из шести очень разных культурных сообществ: жителей больших городов — Стокгольма, Мехико и города Убон (Таиланд), — и представителей племен охотников-собирателей из тропических лесов Таиланда и Малайзии, а также из пустыни Сонора на северо-западе Мексики. Эти люди до сих пор живут уединенно, в маленьких группах, не имеют доступа к интернету и телевидению — и чрезвычайно редко видят новые лица.
В ходе эксперимента каждому участнику демонстрировали фотографии 13 шведов, снятые через два часа после того, как им была сделана инъекция, содержащая либо патогенную бактерию Escherichia coli, либо плацебо. То есть в момент, когда их сфотографировали, те, кто получил укол с бактерией, находился на начальной стадии развития иммунного ответа на инфекцию, сопровождающегося характерными симптомами (вялость, упадок сил, головная боль). Более выраженные проявления, такие как подъем температуры тела и учащение сердцебиения, появились у них только спустя четыре часа после инфицирования.
На первом этапе участнику показывали фотографии по одной, и он должен был решить, болен или здоров человек на снимке. На втором этапе фотографии инфицированного человека и получившего инъекцию с плацебо демонстрировались попарно, и участник должен был выбрать, кто из этих людей выглядит более больным.
Причем на результаты не повлиял тот факт, что, к примеру, у жителей тропических лесов прежде практически не было опыта общения с людьми европеоидной внешности. При этом Аршамян и его коллеги рассчитывали, что жители Стокгольма справятся с заданиями лучше других, так как на фото были изображены люди одного с ними происхождения, но и это оказалось не так.
“Люди из разных частей мира, живущие в маленьких сообществах с традиционным образом жизни, или в больших городах с современными технологиями, обладают общей способностью выявлять признаки инфекции у незнакомцев, подсознательно ориентируясь на сигналы начавшейся активизации иммунной системы. То есть речь идет о врожденном устойчивом навыке, присущем людям, обитающим в разных культурных контекстах”, — делают вывод исследователи.