“Ковид на лице написан”: у людей открыта уникальная способность

Известно, что умение определять, кто из представителей того же вида находится на ранней стадии инфекции, присутствует у животных. Эта способность поддерживается естественным отбором, так как помогает избежать заражения и выжить. Однако до сих пор было неясно, есть такое свойство у людей, и является ли оно универсальным — то есть могут ли люди почувствовать ранние признаки инфекции у других людей вне зависимости от того, какова их этническая принадлежность и культурный бэкграунд.

Артин Аршамян (Artin Arshamian) и его коллеги из отделения клинической нейробиологии Каролинского института (Швеция), статья которых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, провели эксперимент с участием 169 добровольцев из шести очень разных культурных сообществ: жителей больших городов — Стокгольма, Мехико и города Убон (Таиланд), — и представителей племен охотников-собирателей из тропических лесов Таиланда и Малайзии, а также из пустыни Сонора на северо-западе Мексики. Эти люди до сих пор живут уединенно, в маленьких группах, не имеют доступа к интернету и телевидению — и чрезвычайно редко видят новые лица.

В ходе эксперимента каждому участнику демонстрировали фотографии 13 шведов, снятые через два часа после того, как им была сделана инъекция, содержащая либо патогенную бактерию Escherichia coli, либо плацебо. То есть в момент, когда их сфотографировали, те, кто получил укол с бактерией, находился на начальной стадии развития иммунного ответа на инфекцию, сопровождающегося характерными симптомами (вялость, упадок сил, головная боль). Более выраженные проявления, такие как подъем температуры тела и учащение сердцебиения, появились у них только спустя четыре часа после инфицирования.