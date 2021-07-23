ФОТО | В чем спортсмены из Эстонии отправились на Олимпиаду в Токио? Комментирует эстонский стилист Светлана Агуреева

“Бренд Monton создаёт одежду для Олимпийских игр в течение 17 лет, — рассказывает Светлана Агуреева. — Разрабатываемая ими одежда всегда была хорошей визитной карточкой Эстонии. Этот олимпийский год не стал исключением.

Коллекция для Олимпиады в Японии, дизайнером которой стала Триин Кайв, ярко подчеркивает близость эстонцев к земле и лесу. В основу коллекции этого года легла фотография с изображением болота, сделанная эстонским фотографом Свеном Зачеком. Изображение чёрно-белое и очень гармонично сочетается с цветами эстонского флага.

В коллекцию вошли мужские и женские брюки чиносы, шорты, свитшоты unisex, футболки, поло и платье. Из аксессуаров представлены два вида шейных платков, поясная сумка, шлёпанцы и бутылочка для воды. На мой взгляд, набор оптимальный, хотя из аксессуаров я бы добавила носки и бейсболку.

В целом одежда стильная и практичная в эстонских традиционных цветах. Подходит как для ношения спортсменами в Олимпийской деревне, так и для всех желающих поддержать наших спортсменов на родине. Поскольку два последних локдауна привили у жителей нашей страны особенную любовь к прогулкам на природе, я думаю, эта коллекция придётся по вкусу многим”.

Одежду из олимпийской коллекции можно приобрести во всех магазинах Monton и в Tallinn Design House, со скидкой она доступна на сайте Monton.ee.

Для самих соревнований спортсмены будут использовать воздухопроницаемые, легкие, эластичные комплекты от Nike c интересным рисунком в полоску, который добавляет визуальной динамики движениям спортсмена.

Смотрите, как выглядела экипировка сборной Эстонии от Monton на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году:

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