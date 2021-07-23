ФОТО | Разрисованные джинсовки, Армани и японские мотивы. Как выглядит экипировка сборных разных стран на Олимпиаде в Токио?

Франция

Швеция

В 2019 году стало известно о том, что на Олимпийских играх в Токио сборную Швеции оденет не шведский масс-маркет H&M, а японский Uniqlo, который до этого несколько лет спонсировал отдельных олимпийских и параолимпийских спортсменов. Разработку формы для всей команды доверили Масахико Фуруте, который присоединился к компании два года назад, а до этого создавал олимпийскую экипировку в рамках брендов Issey Miyake, adidas и Asics. Опыт Фуруты вкупе с технологиями Uniqlo — от AIRism с волокнами, которые отводят влагу и минимизируют неприятные запахи, до Blocktech с защитой от ветра и дождя — позволили создать функциональную одежду как для церемоний открытия и закрытия, так и для тренировок и соревнований. Она выполнена в цветах флага Швеции — синем и желтом. Правда, в комплектах для видов спорта на открытом воздухе вместо желтого используется кислотно-зеленый. Это нужно не только для того, чтобы сделать шведских спортсменов более заметными: по словам разработчика, яркая ткань лучше отражает ультрафиолетовые лучи.