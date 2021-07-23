ФОТО | Разрисованные джинсовки, Армани и японские мотивы. Как выглядит экипировка сборных разных стран на Олимпиаде в Токио?
Эстония
Эстонские олимпийцы получили для поездки в Токио комплекты одежды, разработанные брендом Monton (группа компаний Baltika). Трийн Кайв, дизайнер олимпийской коллекции этого года, вдохновлялась близкими сердцам эстонцев лесными мотивами, которые также ценятся в Японии. В оформлении коллекции использована фотография болот, сделанная эстонским фотографом Свеном Зачеком. Подробнее о форме эстонской сборной читайте ЗДЕСЬ.
Для самих соревнований спортсмены будут использовать воздухопроницаемые, легкие, эластичные комплекты от Nike c интересным рисунком в полоску, который добавляет визуальной динамики движениям спортсмена.
Россия
В Токио российские спортсмены уже второй раз подряд едут без флага и гимна, в команде Олимпийского комитета России (ОКР). Однако в отличие от серых костюмов, которые подчеркивали нейстральный статус российских спортсменов в Пхенчхане-2018, в этот раз на форме было разрешено использовать цвета российского флага. Этим и воспользовались дизайнеры бренда Zasport, второй раз готовившие экипировку для российской команды, и изобразили флаг прямо на груди спортсменов.
“Русские выглядят совсем не нейтральными, но с этим наверняка все в порядке. Они очень русские в этой форме. Я знаю, как выглядит их флаг, и форма на него похожа. Возможно, они стараются чуть-чуть схитрить”, — отметил чемпион мира по лыжам норвежец Эмиль Иверсен.
Zasport разработал комплекты для церемоний открытия и закрытия, награждения. Есть и повседневная одежда, которую спортсмены наденут в олимпийской деревне. Всего участники Игр получили около 60 элементов: от пиджаков и рубашек до купальников и ремней.
По задумке флаг на футболках и куртках изображает веер — тонкая отсылка к японской культуре. И таких в форме сборной России много — например, надпись Tokyo на тренировочных футболках (шрифт стилизован под иероглифы).
На презентации формы деловые костюмы у женщин перевязывали широким черным поясом — напоминало кимоно. Есть и русские элементы: графическое ожерелье на толстовках и поло — вариация на тему нарядного оплечья. На внутреннюю сторону экипировки нанесли оберег, и в ОКР объяснили — это пожелание удачи спортсменам.
Украина
Форма украинской команды выполнена в традиционных сине-желтых цветах с нежной палитрой, которая символизирует надежду и веру. Производитель олимпийской экипировки — компания Peak. Олимпийская форма спортсменов и тренеров является спортивной, а не соревновательной. В ней они будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, следовать на тренировки и соревнования, подниматься на пьедестал почета. Каждый спортсмен получил более 50 единиц одежды.
Финляндия
В 2018 году официальным экипировщиком олимпийской и параолимпийской сборных Финляндии стал бренд Icepeak, поэтому форма спортсменов для Токио выполнена с учетом экстремальных погодных условий - так, платья, лонгсливы и парадные пиджаки снабжены специальным отверстиями, вырезанными лазером. “Мы бы не хотели, чтобы наши олимпийцы падали от тепловых ударов еще до начала соревнований”, — пишет Icepeak.
Легкие ветровки финской сборной быстро сохнут и пропускают воздух, а куртки и брюки сделали и водонепроницаемыми на случай сильных дождей. Минималистичный стиль вещей соответствует как скандинавской, так и азиатской эстетике, но при этом ярко-голубые волнообразные полосы и крупная золотистая надпись “Finland” делает комплекты не скучными.
США
И у США всемирно известный экипировщик — команда сотрудничает с Ральфом Лореном. Преобладают белый и темно-синий цвета, изображение флага, конечно, не забыли. Как и всегда у люксовых брендов, деталям уделили особое внимание: от продуманной терморегуляции до красивых мелочей — например, пояса в цветах флага.
Одежду сшили из экологичных материалов, а в куртках для церемонии открытия использовали специальную охлаждающую технологию.
По окончании игр охлаждающие устройства получат все участники олимпийской и параолимпийской сборных. Помимо этого, им достанутся спортивные комплекты Skims: марка Ким Кардашьян сделала для американских спортсменок боди, топы, велосипедки и шорты.
Великобритания
Британцы после экспериментов Стеллы Маккартни вернулись к классике. Форма от бренда Ben Sherman вдохновлена эпохой 60-х: куртки харрингтон, белые рубашки оксфорд и легкие чиносы. На парадных куртках изображен лев в цветах флага — такой же рисунок поместили на рукава поло. Бренд, как и Ralph Lauren, использовал в пошиве одежды систему охлаждения, в то время как обувь выполнена с применением технологии Carbon Digital Light Synthesis, обеспечивающей точность каждого шага, и промежуточной подошвы 4DFWD, которая отвечает за плавный перекат стопы и эффективное отталкивание от поверхности.
Япония
Италия
Итальянцы пошли по пути минимализма. Джорджо Армани, разрабатывавший форму, совместил японские мотивы и национальные символы. На куртках изображен итальянский флаг в форме круга — напоминает и флаг Японии. Шрифт на спине — в стилистике иероглифов.
Франция
Сборную Франции уже не первые Игры одевает топ-бренд Lacoste. Одежда получилась лаконичной и стильной, тут тоже угадывается флаг страны — возможно, выглядит не так навязчиво, как на российской экипировке.
Швеция
В 2019 году стало известно о том, что на Олимпийских играх в Токио сборную Швеции оденет не шведский масс-маркет H&M, а японский Uniqlo, который до этого несколько лет спонсировал отдельных олимпийских и параолимпийских спортсменов. Разработку формы для всей команды доверили Масахико Фуруте, который присоединился к компании два года назад, а до этого создавал олимпийскую экипировку в рамках брендов Issey Miyake, adidas и Asics. Опыт Фуруты вкупе с технологиями Uniqlo — от AIRism с волокнами, которые отводят влагу и минимизируют неприятные запахи, до Blocktech с защитой от ветра и дождя — позволили создать функциональную одежду как для церемоний открытия и закрытия, так и для тренировок и соревнований. Она выполнена в цветах флага Швеции — синем и желтом. Правда, в комплектах для видов спорта на открытом воздухе вместо желтого используется кислотно-зеленый. Это нужно не только для того, чтобы сделать шведских спортсменов более заметными: по словам разработчика, яркая ткань лучше отражает ультрафиолетовые лучи.
Канада
Самая броская форма, наверное, у канадцев. Здесь и разрисованные джинсовки, и яркие куртки, будто сшитые из кожи (на самом деле из нейлона) от бренда Hudson’s Bay Company. Неизменным остается лишь символ страны “кленовый лист”, который изображен на футболке спортсменов из Канады.
Это отсылка к уже другой культуре Японии — уличному стилю. Оригинальность Канады оценили не все — некоторые болельщики даже призывали отменить Игры, лишь бы не видеть эту форму.
Мексика
В Мексике парадную форму выбирали болельщики — в голосовании участвовали три варианта. И снова победил минимализм — синие костюмы с традиционной вышивкой на лацканах пиджаков. Узор выполнен в стиле, который использовал индейский народ в Мексике — сапотеки.
Венгрия
Венгры тоже выбрали свою фирму — Nubu. Получился интересный микс из японского кимоно и национальных цветов. Свободные платья и блузы — пожалуй, лучшая отсылка к японскому наряду.
Чехия
У Чехии — очаровательный комплект со смыслом: дизайнеры тоже объединили национальные элементы и японские мотивы.
Вдохновением для синих блузок и жилеток стала техника печати по ткани, которая в Европу попала из Азии. В мелком рисунке угадывается силуэт гимнастки, выполнившей соскок — это дань уважения Вере Чаславске, которая в Токио-1964 взяла три золота.
Турция
Что касается формы атлетов из Турции, то она была разработана совместно с гигантом фэшн-индустрии Nike и выполнена в красно-белой цветовой гамме. Дизайнер униформы Буниамин Айдын признался, что черпал вдохновение с узоров, что в детстве видел на рынках Стамбула, и решил воссоздать творческое наследие тюркских народов в своей специальной коллекции для сборной Турции.
Австралия
Свою дань уважения истории через спортивную форму решили отдать и представители Австралии, которые выйдут на церемонию открытия Олимпиады в одежде от бренда Sportscraft. Изюминкой формы сборной Австралии станет то, что она будет украшена именами 320 спортсменов, которые в разные годы приносили стране золотые медали на Олимпиадах. Спортсмены из Австралии выйдут на арену в одежде в хорошо узнаваемых золотых и зеленых цветах.
По материалам РБК, Sports.ru, BaigeNews.kz, Sportarena.com
Полюбоваться на парадные костюмы разных стран-участниц Олимпиады можно в галерее фотографа Delfi Андреса Путтинга с открытия и в текстовой трансляции RusDelfi:
А какая форма понравилась вам? Голосуйте или пишите в комментариях, если вы впечатлились какими-то костюмами с открытия, но этой страны нет в нашем списке.
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