Тарантул во фритюре: гадость или деликатес?

В одной из витрин красуется муляж тушки морской свинки, поджаренной на гриле. На другом стенде можно увидеть сосуд с лягушачьим смузи. Чуть поодаль выставлены шницель из коровьего вымени и червивый сыр. Экспонаты сгруппированы не по странам, а по видам продуктов. Как с улыбкой отмечает директор музея Мартин Фёлькер, каждый раздел можно воспринимать, как меню из нескольких блюд.

Да, в Европе такое вино точно не для всех. Зато на его родине в Китае, да и вообще по всей Юго-Восточной Азии, где оно распространено, этот напиток совсем не вызывает отвращения. К тому же, говорят, приготовленная по всем правилам змеевка обладает удивительно целебными свойствами и способна излечить от многих болезней.

Будем смотреть правде в глаза: при виде того, от чего нас, европейцев, начинает подташнивать, у представителей некоторых других культур просто слюнки текут. Взять хотя бы змеиное вино - алкогольный напиток, секрет производства которого заключается в том, чтобы поместить змею (желательно - ядовитую!) в стеклянную банку или бутылку и залить ее рисовой водкой либо хлебным спиртом.

Вместо входного билета сюда вы получаете пакетик для рвоты. И он, действительно, может пригодиться. Не по себе становится уже от одного названия 80 экзотических блюд и напитков, представленных в экспозиции Музея отвратительной еды, недавно открывшегося в Берлине. Червивый сыр, собака, приготовленная на гриле, тарантул во фритюре, коровья кровь, змеиное вино, лягушачий смузи или - бычий пенис... Решиться на то, чтобы отведать подобные деликатесы - ну уж нет, увольте! Хотя самые отважные посетители, которых не отпугнет необычный запах и вид иных продуктов, могут приобрести отдельные блюда в музейном магазине или даже - попробовать их в дегустационном баре. Но с какой целью создан этот музей ?

"Мертвая бабуля"

Как и в ресторанном меню, сначала идут напитки. Стоит упомянуть хотя бы так называемую "бобровую струю" - крепкий алкогольный напиток, обогащенный ароматическим веществом, которое вырабатывается у бобров в прианальных железах. Бобры метят этой железой территорию. Или - ликер из страусиных яиц. Или - глаз овцы в томатном соке, монгольский деликатес. Кто готов сделать хотя бы один глоток?





Как поясняет в интервью dpa немецкий диетолог, эксперт в области психологии питания Бастьен Нойман, человеку свойственно испытывать отвращение к продуктам, которые ему чужды либо очень близки. Ну, какой европеец станет потреблять в пищу мясо собаки - своего четвероногого друга! В то же время для индуса просто немыслимо съесть кусок говядины: в Индии корова традиционно считается священным животным, за ее убийство там даже предусмотрено уголовное наказание.

Во избежание того, чтобы оказаться заподозренными в колониалистских взглядах, наряду с экзотическими экспонатами создатели экспозиции демонстрируют весьма пикантные блюда немецкой кухни - к примеру, специальным образом приготовленную печень откормленного гуся либо утки.

Или - блюдо с этаким садистским названием "мертвая бабуля". Для его приготовления используется кровяная колбаса с добавлением крупы, картофеля либо квашеной капусты - в разных регионах Германии виды добавок разнятся.

