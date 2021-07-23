Как восстановиться после "ковида": 5 ключевых рекомендаций от медиков

План восстановления после "ковида" должен разрабатываться лечащим врачом исходя из тяжести перенесенной болезни, возраста, наличия хронических заболеваний, вредных привычек и т.д. В общем же случае можно выделить пять ключевых рекомендаций по восстановлению после коронавируса, которые помогут быстрее и легче прийти в норму.

Сбалансированное питание

Рацион в период реабилитации должен быть сбалансированным и легким. Основу его должны составлять фрукты и овощи, легкоусвояемый белок (отварное или паровое мясо птицы, телятина, кролик) и каши. Стоит воздерживаться от кофе и чая, поскольку они снижают насыщаемость кислородом. Также не должно быть дефицита по калориям.

В некоторых случаях во время восстановления после ковида также назначают витамины и биологически активные добавки (магний, железо, фолиевую кислоту). Но прием любых препаратов обязательно должен быть согласован с врачом.

Двигательная активность

Физические нагрузки обязательно должны присутствовать во время восстановления после ковида в легкой форме. Главное - следить, чтобы они были посильными. Одышка и слабость возможны, но сильного сердцебиения допускать нельзя. Прогулка, подъем по лестнице или легкая гимнастика - идеальный выбор.



Дыхательные упражнения

Помимо базовой двигательной активности, необходимо делать специальные упражнение для укрепления дыхательных мышц. Например, можно надувать воздушные шары, дуть мыльные пузыри, дуть через соломинку в стакан с водой, дышать, сложив губы трубочкой и т.д.



Насыщение организма кислородом

В период восстановления от коронавируса организм испытывает острую нехватку кислорода, и ее нужно восполнять. Самый простой и удобный способ - использовать специальные кислородные баллончики. Они содержат подготовленную смесь из кислорода и азота.

Делая 3-5 вдохов 3-4 раза в день, вы значительно поднимете уровень кислорода в крови. Это не только положительно скажется на борьбе с симптомами гипоксии, но и поможет быстрее восстановиться легким.