Как восстановиться после "ковида": 5 ключевых рекомендаций от медиков(4)
План восстановления после "ковида" должен разрабатываться лечащим врачом исходя из тяжести перенесенной болезни, возраста, наличия хронических заболеваний, вредных привычек и т.д. В общем же случае можно выделить пять ключевых рекомендаций по восстановлению после коронавируса, которые помогут быстрее и легче прийти в норму.
Сбалансированное питание
Рацион в период реабилитации должен быть сбалансированным и легким. Основу его должны составлять фрукты и овощи, легкоусвояемый белок (отварное или паровое мясо птицы, телятина, кролик) и каши. Стоит воздерживаться от кофе и чая, поскольку они снижают насыщаемость кислородом. Также не должно быть дефицита по калориям.
В некоторых случаях во время восстановления после ковида также назначают витамины и биологически активные добавки (магний, железо, фолиевую кислоту). Но прием любых препаратов обязательно должен быть согласован с врачом.
Двигательная активность
Физические нагрузки обязательно должны присутствовать во время восстановления после ковида в легкой форме. Главное - следить, чтобы они были посильными. Одышка и слабость возможны, но сильного сердцебиения допускать нельзя. Прогулка, подъем по лестнице или легкая гимнастика - идеальный выбор.
Дыхательные упражнения
Помимо базовой двигательной активности, необходимо делать специальные упражнение для укрепления дыхательных мышц. Например, можно надувать воздушные шары, дуть мыльные пузыри, дуть через соломинку в стакан с водой, дышать, сложив губы трубочкой и т.д.
Насыщение организма кислородом
В период восстановления от коронавируса организм испытывает острую нехватку кислорода, и ее нужно восполнять. Самый простой и удобный способ - использовать специальные кислородные баллончики. Они содержат подготовленную смесь из кислорода и азота.
Делая 3-5 вдохов 3-4 раза в день, вы значительно поднимете уровень кислорода в крови. Это не только положительно скажется на борьбе с симптомами гипоксии, но и поможет быстрее восстановиться легким.
Важный момент для эффективного кислородного дыхания - регулярность. Баллончики с кислородом будут очень удобны: емкости большего объема можно держать дома или на работе, а с собой в сумочке носить компактный баллон.
Чтобы восполнить нехватку кислорода, достаточно сделать несколько вдохов, поднеся баллон к лицу и нажав на клапан.
Повысить уровень насыщения кислородом можно, совместив кислородное дыхание с физической активностью. В такой комбинации вы получите максимальную результативность.
Пение
Пение помогает укреплять дыхательную мускулатуру и выводить мокроту, а также повышает тонус бронхиол и сосудов. Также во время пения идет воздействие на щитовидную железу, которая тоже часто страдает во время коронавируса.
Можно найти рекомендации по разным техникам пения, но на самом деле любой вариант будет эффективным. Этот способ дыхательной гимнастики подойдет и сильно ослабленным людям, которые не могут пока вести достаточную двигательную активность.
Сколько займет восстановление после коронавируса, сказать сложно. Отмечается, что некоторые симптомы могут сохраняться до полугода, а иногда и дольше. Помогая своему организму быстрее восстановиться, используя кислородное дыхание и следуя рекомендациям врача, вы раньше вернетесь в работоспособное состояние.