ВИДЕО | В Финляндии прошел флешмоб против сексуализации женской груди

В прошлые выходные в Тампере прошел феминистский флешмоб, собравший около 120 участниц. Акция против сексуализации женской груди состоялась в плавательном центре Рауханниеми, из которого месяц назад выдворили несколько активисток, отдыхавших топлесс.

Участницы флешмоба, организованного активистским движением Cult Cunth, протестовали против неравенства в отношении к груди представителей разных полов. Акции поддержки прошли и в других городах: в Турку на акцию пришли 40 человек, в Хельсинки около сотни, в Ювяскюля, Йоэнсуу, Куопио, Рованиеми, Оулу, Сало и Урьяла несколько десятков.

В администрации Рауханниеми сказали, что акция прошла спокойно. Там объясняют, что на пляже все могут быть без верха, а в сауне женщины должны быть с покрытой грудью, поскольку для иностранных туристов может быть непривычна финская банная культура.