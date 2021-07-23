23.07.2021, 11:38
Как сделать идеальное тесто для вареников: 2 лучших способа
Photo by Polina Tankilevitch from Pexels
Редакция FoodOboz поделится с вами 2 вариантами лучшего теста для вареников, которые будут вкусными, мягкими и пышными.
1. Идеальное тесто
Ингредиенты:
Мука — 3 стакана
Вода — 1 л
Яйца — 1 шт.
Растительное масло — 3 ст. л.
Соль — 0.5 ч. л.
Способ приготовления:
Просейте 2 раза муку, добавьте яйцо, соль, растительное масло и горячую воду, все тщательно перемешайте.
Руками хорошо замесите тесто так, чтобы оно было эластичным.
Соберите его в шар и оставьте на 20 минут.
2. Заварное тесто для вареников
Ингредиенты:
мука — 2 стакана
кипяток — 1 стакан
растительное масло — 2 ст. л.
соль — щепотка
Способ приготовления:
Просейте муку, добавьте яйцо, растительное масло, соль, перемешайте.
Добавьте аккуратно горячую воду, быстро перемешайте, замесите тесто.