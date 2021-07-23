Рецепты
23.07.2021, 11:38

Как сделать идеальное тесто для вареников: 2 лучших способа

 
Ирина Мельниченко
FoodOboz
Photo by Polina Tankilevitch from Pexels
Редакция FoodOboz поделится с вами 2 вариантами лучшего теста для вареников, которые будут вкусными, мягкими и пышными.

1. Идеальное тесто


Ингредиенты:


  • Мука — 3 стакана

  • Вода — 1 л

  • Яйца — 1 шт.

  • Растительное масло — 3 ст. л.

  • Соль — 0.5 ч. л.


Способ приготовления:


  1. Просейте 2 раза муку, добавьте яйцо, соль, растительное масло и горячую воду, все тщательно перемешайте.

  2. Руками хорошо замесите тесто так, чтобы оно было эластичным.

  3. Соберите его в шар и оставьте на 20 минут.

2. Заварное тесто для вареников


Ингредиенты:


  • мука — 2 стакана

  • кипяток — 1 стакан

  • растительное масло — 2 ст. л.

  • соль — щепотка


Способ приготовления:


  1. Просейте муку, добавьте яйцо, растительное масло, соль, перемешайте.

  2. Добавьте аккуратно горячую воду, быстро перемешайте, замесите тесто.
Оставить комментарий Читать комментарии