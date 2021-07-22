Постковидный синдром может сохраниться на всю жизнь

“В прошлом году мы не понимали, думали, что это единичные случаи. Теперь ясно, что это [постковидный синдром] характерно для COVID-19. Примерно у трех четвертей переболевших он длится примерно от четырех до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности”, — сообщил врач URA.RU.

По словам Водовозова, основные признаки синдрома — выраженная слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, расстройство терморегуляции.

Врач подчеркнул, что медики пока не знают, почему возникает данный синдром.

Кроме того, он отметил, что для реабилитации требуется постепенное наращивание физической нагрузки, и рекомендовал переболевшим заниматься ходьбой.