Назван безопасный интервал между беременностями

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), со следующей после родов беременностью желательно подождать хотя бы год. Однако этому совету уже много лет - и ученые из Университета Кертин (Австралия) решили выяснить, не пора ли ее пересмотреть. Cтатья исследователей опубликована в журнале Plos One.

Дело в том, что специалисты ВОЗ, рекомендуя женщинам не рисковать своим здоровьем и здоровьем ребенка и подождать хотя бы год после родов, прежде чем беременеть снова, основывались на весьма ограниченных данных, поступивших, к тому же, из бедных стран мира.

Австралийские исследователи предположили, что для женщин, живущих в более благоприятных социальных и экономических условиях, вполне безопасно не ждать год, чтобы разница между детьми составляла около двух лет, а беременеть быстрее и рожать погодков. Ученые проанализировали данные о более чем пяти с половиной миллионах родов, произошедших у почти четырех миллионов жительниц Австралии, Финляндии, Норвегии и штата Калифорния в период с 1980 по 2017 год. У всех этих женщин было по меньшей мере трое детей.

В результате оказалось, что при разных интервалах между беременностями — менее шести месяцев и полтора-два года — нет разницы в плане риска негативных эффектов: выкидыша, преждевременных родов, рождения ребенка слишком небольшого веса для его гестационного возраста (гестационный возраст — это разница между 14-м днем до даты зачатия и днем родов).

При этом повышенный риск отрицательных последствий был обнаружен в случае, когда интервал между беременностями превышал пять лет. Теперь исследователи планируют изучить, влияет ли на такой риск возраст матери, — и если да, какие интервалы между беременностями можно рекомендовать женщинам разного возраста.