Я – мама
22.07.2021, 09:10

Назван безопасный интервал между беременностями

 
Photo by Garon Piceli from Pexels
До сих пор считалось, что со следующей беременностью нужно подождать хотя бы год после родов, пишет сайт Дети Mail.Ru.

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), со следующей после родов беременностью желательно подождать хотя бы год. Однако этому совету уже много лет - и ученые из Университета Кертин (Австралия) решили выяснить, не пора ли ее пересмотреть. Cтатья исследователей опубликована в журнале Plos One.

Дело в том, что специалисты ВОЗ, рекомендуя женщинам не рисковать своим здоровьем и здоровьем ребенка и подождать хотя бы год после родов, прежде чем беременеть снова, основывались на весьма ограниченных данных, поступивших, к тому же, из бедных стран мира.

Австралийские исследователи предположили, что для женщин, живущих в более благоприятных социальных и экономических условиях, вполне безопасно не ждать год, чтобы разница между детьми составляла около двух лет, а беременеть быстрее и рожать погодков. Ученые проанализировали данные о более чем пяти с половиной миллионах родов, произошедших у почти четырех миллионов жительниц Австралии, Финляндии, Норвегии и штата Калифорния в период с 1980 по 2017 год. У всех этих женщин было по меньшей мере трое детей.

В результате оказалось, что при разных интервалах между беременностями — менее шести месяцев и полтора-два года — нет разницы в плане риска негативных эффектов: выкидыша, преждевременных родов, рождения ребенка слишком небольшого веса для его гестационного возраста (гестационный возраст — это разница между 14-м днем до даты зачатия и днем родов).

При этом повышенный риск отрицательных последствий был обнаружен в случае, когда интервал между беременностями превышал пять лет. Теперь исследователи планируют изучить, влияет ли на такой риск возраст матери, — и если да, какие интервалы между беременностями можно рекомендовать женщинам разного возраста.

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