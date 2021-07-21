ФОТО | Трансгендерная модель впервые снялась для обложки спортивного журнала в бикини

27-летняя манекенщица стала одной из героинь трех обложек, снявшись вместе с теннисисткой Наоми Осакой и рэпершей Меган Джовон Рут Пит, более известной как Megan Thee Stallion. На размещенном кадре девушка позирует, сидя на пляже в слитном бикини бренда Gil Rodriguez белого цвета. Комплект оформлен глубоким декольте, обнажающим ее грудь.

Автором всех полученных снимков выступил фотограф Ю Цай (Yu Tsai), ранее неоднократно работавший с такими известными изданиями, как Health, Harper’s Bazaar, GQ и Teen Vogue. В то же время визажистом стала Ребекка Александер (Rebecca Alexander).





Главный редактор Sports Illustrated Эмджей Дэй (MJ Day) заявила, что три героини обложки были выбраны для демонстрации разнообразия и инклюзивности красоты. “Лейна Блум вошла в историю как первая трансгендерная модель, появившаяся на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Этот факт подтверждает, что общество становится все более толерантным”, — подчеркнула она.

В апреле 2018 года Лейна Блум заявила о своем желании стать первой темнокожей моделью-трансгендером марки нижнего белья Victoria’s Secret. В своем Twitter она опубликовала фотографии в купальнике с подписью: “Пытаюсь стать первой цветной моделью-трансом, которая выступит на фэшн-шоу Victoria’s Secret”.

Лейна Блум — темнокожая трансгендерная модель, актриса и активистка из Чикаго. Манекенщица принимала участие в показах и рекламных кампаниях модных брендов, в частности Tommy Hilfiger, Dior и Levis, а также снималась для индийской версии журнала Vogue.