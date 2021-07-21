Люди
21.07.2021, 14:48

Принц Гарри обещает рассказать всю правду о своей придворной жизни

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Getty Images
Герцог Сассекский принц Гарри договорился с издательством Penguin Random House о выпуске книги мемуаров, которую издательство описывает как одну из самых откровенных в своем жанре.

Как пишет газета Daily Telegraph, книга должна выйти ближе к концу следующего года и может стать очередным ударом по репутации королевской семьи после интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, в котором они рассказали, что в семье обсуждали цвет кожи их будущего сына.

Гарри клянется, что его рассказ о жизни в королевской семье будет самым честным и бескомпромиссным, в издательстве обещают самую полную и исчерпывающую историю из первых рук, а в Букингемском дворце говорят, что удивлены объявлением о мемуарах. Сам принц, впрочем, утверждает, что обсуждал будущую книгу со своей семьей в частном порядке.

Гарри работал над книгой почти год, с помощью гестрайтера — обладателя Пулитцеровской премии журналиста Джей-Ар Морингера, известного как писатель-биограф. По биографии самого Морингера Джордж Клуни снимает фильм “Нежный бар”.

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