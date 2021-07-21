ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как отметила свой четвертый день рождения таллиннская винотека Time To Wine

На празднике рекой лилось шампанское Cattier, любезно предоставленное компанией MV Eesti. Многим из гостей предоставилась возможность сделать сабраж, открыть шампанское по-гусарски! К шампанским винам были предложены различные закуски от Bestchef.ee. За музыкальное настроение отвечал DJ Oleg Dolgihh.