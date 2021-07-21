21.07.2021, 12:23
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как отметила свой четвертый день рождения таллиннская винотека Time To Wine(1)
Foto: Karina Vaus
В минувшие выходные, 17 июля, модная и любимая многими винотека Time To Wine, расположенная в Копли, отметила свой четвертый день рождения.
На празднике рекой лилось шампанское Cattier, любезно предоставленное компанией MV Eesti. Многим из гостей предоставилась возможность сделать сабраж, открыть шампанское по-гусарски! К шампанским винам были предложены различные закуски от Bestchef.ee. За музыкальное настроение отвечал DJ Oleg Dolgihh.
Смотрите, как прошло мероприятие, в репортаже фотографа Карины Ваус: