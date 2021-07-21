Мода и стиль
21.07.2021, 09:49

Рекламную кампанию Tiffany & Co. раскритиковали за эйджизм и унижение материнства

 
Tiffany
Tiffany
Foto: ARND WIEGMANN, Reuters/Scanpix
Ювелирный бренд Tiffany & Co. запустил в Нью-Йорке рекламную кампанию со слоганом «This is not your mother's Tiffany» («Это не Тиффани твоей матери»), противопоставив свои новые коллекции прежним украшениям и предпочтениям покупателей предыдущих десятилетий. При этом молодые клиенты бренда осудили Tiffany & Co. за дискриминацию своих родителей, которые также обвинили компанию в эйджизме, пишет Wonderzine.

“У моей мамы прекрасный стиль! Она познакомила меня с T&C. Не уверена, что мне нравится этот слоган”, — написала пользовательница Realdrg. “Как мать, которая последние 15 месяцев работала из дома и одновременно занималась со своими дочерьми, я чувствую себя действительно оскорблённой вашей кампанией. Матери во всём мире особенно сильно пострадали от пандемии — я не уверена что сейчас подходящий момент, чтобы унижать нас”, — отметила Андреа Штайнер. “Ужасная рекламная кампания легендарного бренда”, — считает пользовательница Isela.

Помимо этого, телеграм-канал “Люди гибнут за PR” обратил внимание, что рекламный ход Tiffany & Co. напоминает провальную кампанию автомобильного бренда Oldsmobile, вызвавшую резкую критику у клиентов бренда. В 1984 году Oldsmobile выпустил рекламу “This is not your father’s Oldsmobile” (“Это не Oldsmobile твоего отца”), не приняв в расчёт, что основную часть покупателей бренда составляли как раз униженные в слогане “отцы”. В итоге продажи бренда за два года упали на треть, а через десять лет - на 80 %.

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