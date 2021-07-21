Рекламную кампанию Tiffany & Co. раскритиковали за эйджизм и унижение материнства

“У моей мамы прекрасный стиль! Она познакомила меня с T&C. Не уверена, что мне нравится этот слоган”, — написала пользовательница Realdrg. “Как мать, которая последние 15 месяцев работала из дома и одновременно занималась со своими дочерьми, я чувствую себя действительно оскорблённой вашей кампанией. Матери во всём мире особенно сильно пострадали от пандемии — я не уверена что сейчас подходящий момент, чтобы унижать нас”, — отметила Андреа Штайнер. “Ужасная рекламная кампания легендарного бренда”, — считает пользовательница Isela.

Помимо этого, телеграм-канал “Люди гибнут за PR” обратил внимание, что рекламный ход Tiffany & Co. напоминает провальную кампанию автомобильного бренда Oldsmobile, вызвавшую резкую критику у клиентов бренда. В 1984 году Oldsmobile выпустил рекламу “This is not your father’s Oldsmobile” (“Это не Oldsmobile твоего отца”), не приняв в расчёт, что основную часть покупателей бренда составляли как раз униженные в слогане “отцы”. В итоге продажи бренда за два года упали на треть, а через десять лет - на 80 %.