Рекламную кампанию Tiffany & Co. раскритиковали за эйджизм и унижение материнства

Ювелирный бренд Tiffany & Co. запустил в Нью-Йорке рекламную кампанию со слоганом «This is not your mother's Tiffany» («Это не Тиффани твоей матери»), противопоставив свои новые коллекции прежним украшениям и предпочтениям покупателей предыдущих десятилетий. При этом молодые клиенты бренда осудили Tiffany & Co. за дискриминацию своих родителей, которые также обвинили компанию в эйджизме, пишет Wonderzine