Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку

“Одна из главных функций иммунитета — “отлавливать” опухолевые клетки-мутанты, которые ежесекундно рождаются в организме каждого из нас. Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если ее силы будут уходить на борьбу с инфекцией от “гнилых” зубов — то клетки-мутанты “останутся без присмотра”, что может спровоцировать развитие рака”, — рассказал Яременко.

Он также отметил, что осложнения от нелеченого кариеса могут также привести к бактериальному эндокардиту — приобретенному пороку сердца, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей.

Яременко также назвал самые распространенные ошибки при чистке зубов. Так, медик призвал чистить зубы минимум два раза в день, с утра делать это после завтрака, не использовать ополаскиватели для рта вместо чистки зубов, уделять на гигиену не менее 15-20 минут, правильно подбирать зубные щетки по жесткости и менять их максимум раз в три месяца.

Также Яременко предостерег от использования зубных порошков, а правильную пасту должен подобрать гигиенист, подчеркнул медик. К гигиенисту следует ходить раз в полгода для профессиональной чистки зубов, советует Яременко.