Красота и здоровье
21.07.2021, 11:20

Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку

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Photo by Pavel Danilyuk from Pexels
Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, что возникший из-за неправильной чистки зубов кариес может привести к развитию онкологических заболеваний, сообщают "РИА Новости".

“Одна из главных функций иммунитета — “отлавливать” опухолевые клетки-мутанты, которые ежесекундно рождаются в организме каждого из нас. Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если ее силы будут уходить на борьбу с инфекцией от “гнилых” зубов — то клетки-мутанты “останутся без присмотра”, что может спровоцировать развитие рака”, — рассказал Яременко.

Он также отметил, что осложнения от нелеченого кариеса могут также привести к бактериальному эндокардиту — приобретенному пороку сердца, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей.

Яременко также назвал самые распространенные ошибки при чистке зубов. Так, медик призвал чистить зубы минимум два раза в день, с утра делать это после завтрака, не использовать ополаскиватели для рта вместо чистки зубов, уделять на гигиену не менее 15-20 минут, правильно подбирать зубные щетки по жесткости и менять их максимум раз в три месяца.

Также Яременко предостерег от использования зубных порошков, а правильную пасту должен подобрать гигиенист, подчеркнул медик. К гигиенисту следует ходить раз в полгода для профессиональной чистки зубов, советует Яременко.

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