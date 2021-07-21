Красота и здоровье
21.07.2021, 08:10

Диетолог назвала лучшее время для утренней чашки кофе

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Photo by cottonbro from Pexels
По словам диетологов, очень часто любители кофе имеют привычку выпивать чашечку сразу после пробуждения. Однако, если немного подождать, можно предотвратить появление чувства беспокойства и перепадов настроения, а также надолго сохранить бодрящий эффект от напитка, пишет журнал "Профиль" со ссылкой на Huffington Post.

Вот как это работает: возникающее чувство тревоги может быть результатом взаимодействия кофеина с кортизолом, также известным как гормон стресса. Фактически, кортизол встречается с адреналином, благодаря чему появляется заряд энергии примерно через 30-45 минут после пробуждения.

По мнению Трейси Локвуд Бекерман, диетолога и автора книги The Better Period Food Solution, есть более идеальное время, чтобы выпить кофе: после того, как этот эффект исчезнет. Ученые считают, что лучше кофеину не сталкиваться с кортизолом на пике – в этом случае они не будут взаимодействовать и не вызовут негативных комплексных эффектов в организме (например, дрожь). "По сути, нужно, чтобы кофеин работал соло, а не подвергался сильному влиянию кортизола", – добавила Бекерман.

Таким образом, чтобы выпить первую чашку кофе, стоит подождать примерно час после пробуждения. Это "позволит кортизолу смягчиться" и насладиться кофе по-настоящему, отметила диетолог.

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