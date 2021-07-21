Диетолог назвала лучшее время для утренней чашки кофе

Вот как это работает: возникающее чувство тревоги может быть результатом взаимодействия кофеина с кортизолом, также известным как гормон стресса. Фактически, кортизол встречается с адреналином, благодаря чему появляется заряд энергии примерно через 30-45 минут после пробуждения.

По мнению Трейси Локвуд Бекерман, диетолога и автора книги The Better Period Food Solution, есть более идеальное время, чтобы выпить кофе: после того, как этот эффект исчезнет. Ученые считают, что лучше кофеину не сталкиваться с кортизолом на пике – в этом случае они не будут взаимодействовать и не вызовут негативных комплексных эффектов в организме (например, дрожь). "По сути, нужно, чтобы кофеин работал соло, а не подвергался сильному влиянию кортизола", – добавила Бекерман.