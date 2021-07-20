ВИДЕО | Мамы рассказали в ТикТоке, как обманывают детей

Тред запустила в тиктоке американка Кэтрин Морган, предложив другим мамам рассказать о тех “полезных обманах”, к которым им поневоле приходится прибегать в жизни с детьми. Для начала Кэтрин поделилась своей самой лучшей, по ее мнению, белой ложью.

“Когда оба моих ребенка были маленькими, чтобы они не убегали от меня на парковке и держали меня за руку, я сказала им, что те небольшие лужи бензина или машинного масла, которые оставляют на асфальте парковки грузовики и автомобили, это все, что осталось от детей, которые убегали от мамы и не держали ее за руку”, — рассказала Кэтрин.

Она добавила, что эта байка работает до сих пор, хотя уже прошли годы, и ее не устает удивлять и смешить, как дети ведутся на такие россказни. Ролик Кэтрин собрал 1,5 миллиона просмотров.

Другие мамы согласились, что, хотя придуманная Кэтрин история звучит довольно жестоко, но ради того, чтобы удержать детей от побегов на парковке, можно сказать и не такое.

Одна мама даже сообщила, что планирует не только взять этот лайфхак на вооружение, но пойти дальше — и дать каждому такому пятну имя в надежде, что это поможет решить проблему.

В ответ на ролик Кэтрин мама по имени Виктория поделилась своим очень смешным и изобретательным способом отучить детей от вранья. “Я сказала детям, что, когда они врут, у них на лбу появляется звездочка, которую могут видеть только взрослые. И теперь каждый раз, когда они мне врут, закрывают себе лоб”, — рассказала Виктория, сама не в состоянии удержаться от смеха.

Ролик Виктории собрал почти 10 миллионов просмотров и более 2 миллионов лайков.

Тиктоки Кэтрин и Виктории побудили тысячи родителей поделиться своими гениальными лайфхаками.

Вот некоторые из них:

“Я сказала сыну, что овощи я готовлю исключительно по рецептам, которые мне дал сам Человек-паук. Теперь сын съедает все, что ему положат на тарелку”.

“Я сказала детям, что машина не может ехать, если они не пристегнули ремни безопасности”.