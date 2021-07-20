ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса. Как сообщила в понедельник женевская штаб-квартира организации, стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации на своем заседании пришла к выводу, что младенцы в таких случаях не только не подвергаются риску, но даже могут получить защиту от вакцины, которой привиты их матери.

"Ряд краткосрочных исследований предполагают, что нет никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей. Кроме того, первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", - констатировали в ВОЗ. В этой связи эксперты "не рекомендуют прекращать из-за вакцинации кормление грудью".

Группа ВОЗ по иммунизации рекомендовала включить беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями в одну из приоритетных групп для иммунизации от коронавируса. В ВОЗ напомнили, что "беременные женщины подвергаются более серьезному риску тяжелого протекания инфекции". В свою очередь дети с сопутствующими заболеваниями должны быть включены в число приоритетно вакцинируемых, когда высок уровень передачи вируса в общине или же существует риск "формирования кластеров" заражения.