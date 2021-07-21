Эстонские семьи рассчитывают на более дружелюбное к детям обслуживание в ресторанах(1)
Состоящее из простых блюд детское меню очень важно для семей, причем вместо картофеля фри и сосисок они хотят чего-то более качественного. “В целом, фастфуд уходит в прошлое, и все больше семей ценят наличие в ресторанах богатого и здорового меню. Бесплатную воду также считают элементарным элементом обслуживания”, — сказала Трийну Синк, представитель Союза многодетных семей Эстонии.
Родители считают очень важной возможность заказать половину порции и разделить еду между собой. Важно также, если официант приносит еду для детей раньше и разрешает заменить определенные компоненты в заказанном блюде на более подходящие.
“В том, чтобы делить еду между членами семьи, нет ничего нового. Часто родители оказываются в ситуации, когда ребенок съедает всего несколько кусочков, в результате чего блюдо просто стоит на столе до конца вечера. Рестораны могли бы по собственной инициативе предлагать половину порции и возможность разделить блюдо между членами семьи”, — добавила Синк.
Семьи ценят креативность заведения при составлении детского меню, например, броские или сказочные названия блюд. Например, положительно отзывались о ресторане, в котором паста с курицей называлась “Tupsu pasta”.
Трапеза за общим столом очень важна для семей — люди любят большие столы, где каждый может комфортно поесть, и не приходится беспокоить других клиентов и официантов, составляя несколько столов вместе. Родители предпочли бы, чтобы при бронировании семьей с детьми ресторан предлагал стол рядом с игровым уголком, чтобы следить за детьми было проще. Важным фактором при выборе кафе или ресторана также является наличие туалетной комнаты, где ребенку можно сменить подгузник или заняться чем-то еще, требующим уединения.
По словам семей, в ресторане, где не предлагают наборов для творчества, нет игрушек и игровых уголков, очень сложно занять время в ожидании еды. Даже набор цветных карандашей и лист бумаги могут очень помочь.
Однако гораздо больше меню, размера стола и наличия игрушек семьи ценят дружелюбное отношение и понимание. Родители признались, что на семейном обеде в кафе и ресторанах им доводилось получать от персонала и других клиентов косые взгляды. Также, по их словам, люди норовят посмотреть с осуждением, если ребенок случайно уронит еду или столовый прибор.
“Семьи с детьми — нормальная часть общества. Отношение к ним должно быть таким же, как к любому другому посетителю ресторана. В Эстонии очень много мест, где рады семьям, но еще многое можно сделать, чтобы семьи с детьми не боялись и хотели чаще обедать вне дома”, — добавила Синк.
В этом году Союз многодетных семей Эстонии впервые выдаст знак качества “Дружелюбное к детям предприятие общественного питания”, которым будут отмечаться кафе и рестораны, где семьи с детьми могут получить незабываемый приятный опыт. Акция также призвана побудить семьи с детьми чаще обедать вне дома.
Предприятия общественного питания и семьи могут подать заявки на участие в кампании на сайте Союза многодетных семей Эстонии https://www.peresobralik.ee. Регистрация предприятий общественного питания закрывается 25.07, кампания начнется в августе.