Судорога в воде: как себя вести, чтобы избежать трагедии

Что делать, если у вас в воде свело ногу, и как этого избежать.

Что такое судорога

Судорога — это спазм, внезапное, непроизвольное и довольно болезненное сокращение мышцы (или нескольких). Чаще всего судорога сводит икроножные мышцы, но может свести стопу или бедро. Неприятные ощущения могут длиться до нескольких минут, после чего постепенно проходят.

Причин возникновения судорог в воде может быть несколько: переутомление на дальних заплывах, переохлаждение (как следствие — сужение сосудов), травма мышцы или связок, обезвоживание, дефицит в организме калия, магния и кальция. Стресс, болезнь (особенно болезни позвоночника, сосудов), неважное самочувствие также может стать причиной судороги. Часто судороги в ногах могут возникать у людей, страдающих остеохондрозом, при котором нарушается кровообращение мышц.

Что делать, если в воде свело ногу

В первую очередь, успокоиться. Если вы будете паниковать, то быстрее выдохнетесь и пойдете ко дну. Нужно постараться максимально расслабиться, лечь на спину на воду, а потом начать громко звать на помощь. По возможности, постарайтесь за что-то ухватиться — коряга, бревно, лодка, весло, спасательный круг. Если вы далеко от берега и рядом никого нет, попробуйте воспользоваться одним из методов борьбы с судорогой:

Уколоть булавкой

Укол булавкой в спазмированную мышцу поможет восстановить кровообращение и снимет спазм. Другое дело, что когда человек испытывает сильную боль, не может плыть и охвачен паникой, вряд ли сможет аккуратно отстегнуть булавку, точно прицелиться и уколоть в мышцу так, чтобы судорога прошла. Но в экстренных ситуациях все методы хороши, поэтому булавка (лучше английская) при себе лишней не будет. Если же придется воспользоваться таким методом, помните — колоть нужно резко и сильно в место, где мышца напряжена сильнее всего.

А если булавки при себе нет? Тогда можно попробовать большим пальцем несколько раз резко надавить на больное место, чем больнее — тем быстрее отпустит судорога.

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