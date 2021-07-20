Чем опасна подводка для глаз? Объясняет врач

На размещенных в сети кадрах Бриттани Карвер (Brittani Carver) объяснила, что нанесение подводки на слизистые оболочки век приводит к закупорке и атрофии сальных желез. По ее словам, частое использование косметики в этой области грозит появлением чрезмерной сухости глаз.

Эксперт рекомендовала воздержаться от ежедневного использования косметического средства. “Вы можете оставить такой макияж для особого случая. В обычные дни попробуйте наносить косметику не на слизистую, а на саму кожу вокруг глаз. Это поможет вам избежать проблем со зрением в будущем!” — заверила она.

Пользователи сети поблагодарили доктора в комментариях под постом. “Большое спасибо, что сказали об этом! Я каждый день красилась подобным образом!”, “Ого, я и не знала, что это настолько опасно”, “Спасибо вам! Больше не буду так рисковать”, “Какой ужас”, “Я шокирована”, — писали они.



