Звездопад Персеиды в 2021 году: каким знакам Зодиака улыбнется удача в любви

Персеиды - это звездный поток любви. Именно поэтому он будет помогать тем, кто ищет вторую половинку или желает перевести отношения на новый уровень. Старайтесь проявлять максимальную активность в любви 12 и 13 августа - в период пика этого звездопада.

Близнецы

Близнецы - это очень харизматичные и обаятельные люди, которые умеют находить общий язык практически с кем угодно. Им удача будет улыбаться значительно чаще, чем кому-либо другому. Астрологи советуют им больше знакомиться, проявлять активность в общении и просто быть собой.

Персеиды помогут Близнецам в значительной степени продвинуться в понимании своей второй половинки. Люди этого знака наконец смогут осознать, зачем их любимый человек поступал именно так, а не иначе в обозримом прошлом.

Весы

Когда начинаются Персеиды, Весы преображаются в лучшую сторону. Они становятся мудрее и внимательнее. У них появляется дар красноречия, поэтому им удается не только получать комплименты, но и делать их в ответ. Это очень важное время, поскольку Весы смогут вырваться из замкнутого круга “работа-дом”.

Одиноким представителям знака удастся привлечь внимание противоположного пола, а тем, кто уже находится в отношениях, энергетика падающих звезд поможет возродить отношения, вернуть им былую страсть.

Рыбы

Большой успех ожидает Рыб, которые пока одиноки. Им стоит быть внимательнее, потому что среди знакомых может появиться человек, который будет их устраивать по всем параметрам.

Поток Персеиды поспособствует разрешению конфликтов в семье, урегулированию разногласий. Астрологи сообщают, что вторая половина июля и почти весь август будут идеальным временем для романтического отдыха. Астрологи не исключают возможность служебного романа. Особое внимание Рыбам стоит уделять внешности. Нужно носить больше синего и красного цветов.

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Персеиды помогут нам в новых знакомствах, но это не значит, что можно перестать проявлять осторожность. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют проверять любовную совместимость перед началом отношений.