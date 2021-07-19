ФОТО И ВИДЕО | “Мне пришлось бросить ребенка в руки прохожих”. Как мать спасла дочь, сбросив ее с балкона

Манони и ее дочь находились на шестнадцатом этаже многоквартирного дома в Дурбане, когда протестующие, совершив набег на первый этаж, подожгли здание.

«Я думала о том, что готова сделать все, чтобы только мой ребенок остался жив», - сказала Манони в интервью BBC, добавив, что, когда она увидела поднимающийся дым, она поняла, что нужно во что бы то ни стало быстро покинуть здание.

Из-за пожара лифты многоквартирного дома были заблокированы, поэтому Манони бежала с Мелокухле, своей почти двухлетней дочерью, вниз по лестнице. До первого этажа они так и не смогли добраться. Но на третьем матери с дочкой на руках удалось протиснуться на балкон — оттуда женщина стала кричать прохожим и просить их поймать ее ребенка.

“Все, что я могла сделать в тот момент, — это довериться совершенно незнакомым людям”, — говорит Манони.

Captured one those images that will forever live in my heart. Amongst the chaos there were heroes today, they caught her and she is fine. @nomsa_maseko pic.twitter.com/YX8KTap8ct — Thuthuka Zondi (@ThuthukaZ) July 13, 2021

Цуцука Зонди, оператор и видеопродюсер, запечатлевший этот момент на камеру, поделился своими мыслями в Твиттере:

“Это кадр, который навсегда останется в моем сердце. Среди хаоса сегодня я видел настоящих героев — они поймали девочку, и с ней все в порядке”, — написал он.

В обновлении BBC сообщается, что сейчас Манони и Мелокухле находятся в безопасности и воссоединились вскоре после того, как было снято видео. Манони была спасена пожарными, прибывшими к зданию через 20 минут после удачного приземления Мелокухле.

Беспорядки в Южной Африке начались после того, как в тюрьму был заключен экс-президент страны Джейкоб Зума — он не явился в суд по делу о коррупции. Протесты, которые продолжались почти неделю, сопровождались насилием, грабежами и массовыми беспорядками. По меньшей мере 72 человека погибли в Южной Африке в связи с этим.

“Путь насилия, грабежей и анархии ведет только к еще большему насилию и запустению, — заявил в понедельник президент страны Сирил Рамафоса, — все это приведет к еще большей бедности, большей безработице и гибели ни в чем не повинных людей”.