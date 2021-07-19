"У меня есть только надежда". Бритни Спирс не хочет выступать, пока ее контролирует отец

Спирс просит суд отменить опекунство, введенное из-за ее серьезных психологических и финансовых проблем. В начале июля суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить это требование певицы, однако рассмотрение дела продолжается, и ей еще предстоит подать официальное заявление о снятии опеки.

В субботу вечером Спирс опубликовала пост в Инстаграме, в котором довольно резко — часто с использованием нецензурной лексики — выразила недовольство тем, как с ее жизнью и карьерой обращаются сейчас.

“Не ждите, что я буду выступать на каких-то сценах, пока мой папа решает, что мне одевать, что говорить, что делать или что думать! — пишет Спирс. — Я этим занималась последние 13 лет. Лучше уж я буду публиковать видео — ДА — из моей гостиной вместо записей концертов в Лас-Вегасе, где некоторые люди были в такой отключке, что даже не могли пожать мне руку”.

Последний живой концерт певицы состоялся в городе Остин, штат Техас, в октябре 2018 года.

“Это опекунство убило мои мечты… Так что у меня есть только надежда — и надежда — это единственная вещь в мире, которую очень трудно убить. Но кое-кто все равно пытается это сделать!!!“ — продолжает певица. Очевидно, в ответ на некоторые комментарии в “Инстаграме” к своим предыдущим постам она пишет: “А те женщины, которые говорят, что моя надежда и вера в сказки выглядят странно… а пошли вы […]!

Снова суд

Певица также призналась, что ей не нравится, когда в документальных фильмах о ней демонстрируются “унизительные моменты” из ее жизни, но добавила: “Для меня это все уже давным-давно в прошлом”.