7 гениев, которые были трудными учениками

Томас Эдисон

С детства он был болезненным мальчиком, но очень любознательным. Родителей даже попросили забрать ребенка из школы, так как учитель считал Томаса умственно отсталым. Томас Эдисон получил домашнее образование, а его главным учителем стала мама, которая никогда так и не назвала истинной причины, почему его отчислили из школы. Великий изобретатель узнал об этом только после ее смерти.

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Альберт Эйнштейн

Ни в школе, ни позднее в высшей технической школе Цюриха он не был хорошим учеником. Часто вступал в споры с учителями и ненавидел авторитарный стиль преподавания. На его счету не один проваленный экзамен, например - по ботанике и французскому языку. А вот математические способности и интерес к физике Альберт Эйнштейн стал проявлять довольно рано.рошим учеником. Часто вступал в споры с учителями и ненавидел авторитарный стиль преподавания. На его счету не один проваленный экзамен, например - по ботанике и французскому языку. А вот математические способности и интерес к физике Альберт Эйнштейн стал проявлять довольно рано.

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Вильгельм Конрад Рентген

Это потом его наградили первой Нобелевской премией по физике. А в школьные годы он считался трудным учеником: Вильгельма Конрада Рентгена отчислили из технической школы за карикатуру на преподавателя. В университет он поступил без школьного аттестата, сдав сложные экзамены по физике.

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Луи Пастер

Родился в семье кожевника и был пятым ребенком. Он с детства увлекался чтением и был усидчивым учеником. Правда, в школе ему пришлось остаться на второй год, чтобы улучшить оценки в школьном аттестате и поступить на педагогический факультет. Впрочем, это не помешало ему в будущем стать великим микробиологом и химиком.

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Джордж Истмен

Томас Эдисон (справа) вместе со своим коллегой-изобретателем Джорджем Истменом. Основатель компании Kodak, как и его друг, не закончил школу. Он бросил учебу после смерти отца, чтобы помогать маме содержать семью.

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Вильгельм Вин