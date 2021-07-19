Пчела, оса, шмель или шершень: чей укус больнее и опаснее?

Пчела

Насекомые питаются только цветочной пыльцой и нектаром и делают это при помощи длинного хоботка. Пчела по характеру спокойная и не агрессивная. Нападает только в случае угрозы жизни, прижмёте случайно, - укусит, не будете трогать, сама никогда не нападёт. Живёт пчела примерно месяц, но если укусит, то погибает сразу, т.к. жало, имея насечки, зацепляется за прокол и обрывается вместе с кусочком брюшка пчелы.

Укус пчелы болезненный, но ужалить она может всего один раз. Поскольку после укуса насекомые погибают, то жалят лишь в исключительных случаях. Если говорить о степени боли, то, пожалуй, пчелиный укус менее болезнен, нежели у осы или шершня.

Шмель

Шмель и пчела - близкие родственники. Как и пчёлы, шмели не конфликтны, атакуют лишь в исключительных случаях, если другого выхода не осталось. Шмель в отличие от пчелы, может жалить много раз, т.к. укусы самому насекомому никакого вреда не наносят. Зато жалят только самки, у самцов вместо жала - гениталии, а главное предназначение - оплодотворять матку.

Кстати, шмели и осы часто враждуют. Осы грабят гнезда шмелей, поедая запасы.

Если сравнивать уколы, производимые шмелями и пчелами, то последние жалят больнее, и их яд токсичнее, к тому же пчелиное жало придётся вытаскивать, а шмель жала не оставляет.

По собственной инициативе шмель может укусить в двух ситуациях:

если одежда человека синего цвета. Почему-то синий цвет кажется угрозой для насекомых, и шмель может повести себя неадекватно.

если от человека сильно пахнет алкоголем, табаком или парфюмерией. Это может также стать поводом для нападения.

Оса

Осы считаются хищниками и агрессорами и могут ужалить просто так, под настроение. У осы гладкое жало, которым она может прокалывать кожу несколько раз. В отличие от пчёл, оса может использовать не только жало, но и челюстной аппарат, прокусывая жертву. Если рядом находятся другие особи, они могут почувствовать запах яда и присоединиться к атаке.