Пчела, оса, шмель или шершень: чей укус больнее и опаснее?(6)
Пчела
Насекомые питаются только цветочной пыльцой и нектаром и делают это при помощи длинного хоботка. Пчела по характеру спокойная и не агрессивная. Нападает только в случае угрозы жизни, прижмёте случайно, - укусит, не будете трогать, сама никогда не нападёт. Живёт пчела примерно месяц, но если укусит, то погибает сразу, т.к. жало, имея насечки, зацепляется за прокол и обрывается вместе с кусочком брюшка пчелы.
Укус пчелы болезненный, но ужалить она может всего один раз. Поскольку после укуса насекомые погибают, то жалят лишь в исключительных случаях. Если говорить о степени боли, то, пожалуй, пчелиный укус менее болезнен, нежели у осы или шершня.
Шмель
Шмель и пчела - близкие родственники. Как и пчёлы, шмели не конфликтны, атакуют лишь в исключительных случаях, если другого выхода не осталось. Шмель в отличие от пчелы, может жалить много раз, т.к. укусы самому насекомому никакого вреда не наносят. Зато жалят только самки, у самцов вместо жала - гениталии, а главное предназначение - оплодотворять матку.
Если сравнивать уколы, производимые шмелями и пчелами, то последние жалят больнее, и их яд токсичнее, к тому же пчелиное жало придётся вытаскивать, а шмель жала не оставляет.
По собственной инициативе шмель может укусить в двух ситуациях:
- если одежда человека синего цвета. Почему-то синий цвет кажется угрозой для насекомых, и шмель может повести себя неадекватно.
- если от человека сильно пахнет алкоголем, табаком или парфюмерией. Это может также стать поводом для нападения.
Оса
Осы считаются хищниками и агрессорами и могут ужалить просто так, под настроение. У осы гладкое жало, которым она может прокалывать кожу несколько раз. В отличие от пчёл, оса может использовать не только жало, но и челюстной аппарат, прокусывая жертву. Если рядом находятся другие особи, они могут почувствовать запах яда и присоединиться к атаке.
Болезненность осиных укусов можно уверенно поставить на третье место, а осиный яд очень опасен для человека, который болен сахарным диабетом любого типа. Говорят, что рассерженные осы чаще набрасываются на тех, у кого аллергия на их укусы. Как они это распознают - науке не известно.
Шершень
Самый распространенный представитель этого семейства в России и в Эстонии - шершень обыкновенный, достигает в длину в среднем 4 см. Шершень считается самым крупным видом среди перепончатокрылых насекомых. Жалит, когда напуган или разозлен, без видимой угрозы он не будет нападать, но защищая улей или собственную жизнь, может пойти в атаку. Своё жилище шершни ревностно оберегают и даже могут издавать специальные звуки, предупреждая своих родственников об опасности. Шершни могут ужалить, если вы, не заметив, наступили на него или сели. Также шершень, как и оса, может попасть в рот человека вместе с откушенным кусочком фрукта или сладким напитком.
Укус шершня самый болезненный, так как в рану пострадавшего попадает до 2 мг яда. Щершень наделен способностью атаковать свою жертву несколько раз подряд, нанося тем самым множественные укусы. Ядовитое вещество вызывает ожоги, что особенно опасно, если яд попал в глаза и на слизистую человека.Так как это насекомое употребляет в пищу отходы белковой пищи и падаль, то, кроме всего прочего, может являться переносчиком инфекций.
Что можно почувствовать после укуса шершня
- падение артериального давления;
- головокружение;
- затрудненное дыхание;
- спазмы желудочно-кишечного тракта;
- нарушение и исчезновение пульса;
- болевые ощущения могут длиться от пары минут до нескольких часов.
Опасность укусов пчёл, осы, шмелей и шершень увеличивается, если у человека проявляются симптомы аллергии. Если пострадавший - аллергик, то после укуса необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, т.к. аллергическая реакция является одной из самых опасных для жизни. В тяжёлых случаях могут возникнуть обширные отёки, крапивница, рвота, понос, приступ удушья, который приводит к анафилактическому шоку.
Если хотя бы однажды в жизни у вас появлялась аллергическая реакция на укусы пчелы или осы, то скорее всего, при следующем укусе она будет более выраженной.
Что делать, если вас укусили?
- Осмотрите рану и удалите жало из кожи, делать это лучше пинцетом, не выдавливая.
- Обработайте место укуса раствором перекиси водорода, чтобы в рану не попала инфекция. Это особенно касается укусов осы и шершня, которые могут питаться отходами.
- Приложите холод к укусу. Он будет препятствовать процессу всасывания яда в организм и тем самым замедлит интоксикацию.
- Примите антигистаминный препарат. Это следует сделать даже при отсутствии признаков появления аллергической реакции.
- Приложите к месту укуса свежую петрушку или лист подорожника, меняя компресс каждые 2 часа, пока опухоль не спадет.