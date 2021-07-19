Дом
19.07.2021, 15:06

Пчела, оса, шмель или шершень: чей укус больнее и опаснее?

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Анна Залесская
Домашний очаг
Photo by David Hablützel from Pexels
Июль и август — время сладких ягод, фруктов и варенья. Аромат и сок привлекают насекомых, а они, как известно, кусаются. "Домашний очаг" решил разобраться, у кого характер агрессивнее и какими могут быть последствия укусов?

Пчела

Насекомые питаются только цветочной пыльцой и нектаром и делают это при помощи длинного хоботка. Пчела по характеру спокойная и не агрессивная. Нападает только в случае угрозы жизни, прижмёте случайно, - укусит, не будете трогать, сама никогда не нападёт. Живёт пчела примерно месяц, но если укусит, то погибает сразу, т.к. жало, имея насечки, зацепляется за прокол и обрывается вместе с кусочком брюшка пчелы.

Укус пчелы болезненный, но ужалить она может всего один раз. Поскольку после укуса насекомые погибают, то жалят лишь в исключительных случаях. Если говорить о степени боли, то, пожалуй, пчелиный укус менее болезнен, нежели у осы или шершня.

Шмель

Шмель и пчела - близкие родственники. Как и пчёлы, шмели не конфликтны, атакуют лишь в исключительных случаях, если другого выхода не осталось. Шмель в отличие от пчелы, может жалить много раз, т.к. укусы самому насекомому никакого вреда не наносят. Зато жалят только самки, у самцов вместо жала - гениталии, а главное предназначение - оплодотворять матку.

Кстати, шмели и осы часто враждуют. Осы грабят гнезда шмелей, поедая запасы.

Если сравнивать уколы, производимые шмелями и пчелами, то последние жалят больнее, и их яд токсичнее, к тому же пчелиное жало придётся вытаскивать, а шмель жала не оставляет.

По собственной инициативе шмель может укусить в двух ситуациях:

  • если одежда человека синего цвета. Почему-то синий цвет кажется угрозой для насекомых, и шмель может повести себя неадекватно.
  • если от человека сильно пахнет алкоголем, табаком или парфюмерией. Это может также стать поводом для нападения.

Оса

Осы считаются хищниками и агрессорами и могут ужалить просто так, под настроение. У осы гладкое жало, которым она может прокалывать кожу несколько раз. В отличие от пчёл, оса может использовать не только жало, но и челюстной аппарат, прокусывая жертву. Если рядом находятся другие особи, они могут почувствовать запах яда и присоединиться к атаке.

Болезненность осиных укусов можно уверенно поставить на третье место, а осиный яд очень опасен для человека, который болен сахарным диабетом любого типа. Говорят, что рассерженные осы чаще набрасываются на тех, у кого аллергия на их укусы. Как они это распознают - науке не известно.

Шершень

Самый распространенный представитель этого семейства в России и в Эстонии - шершень обыкновенный, достигает в длину в среднем 4 см. Шершень считается самым крупным видом среди перепончатокрылых насекомых. Жалит, когда напуган или разозлен, без видимой угрозы он не будет нападать, но защищая улей или собственную жизнь, может пойти в атаку. Своё жилище шершни ревностно оберегают и даже могут издавать специальные звуки, предупреждая своих родственников об опасности. Шершни могут ужалить, если вы, не заметив, наступили на него или сели. Также шершень, как и оса, может попасть в рот человека вместе с откушенным кусочком фрукта или сладким напитком.

Укус шершня самый болезненный, так как в рану пострадавшего попадает до 2 мг яда. Щершень наделен способностью атаковать свою жертву несколько раз подряд, нанося тем самым множественные укусы. Ядовитое вещество вызывает ожоги, что особенно опасно, если яд попал в глаза и на слизистую человека.Так как это насекомое употребляет в пищу отходы белковой пищи и падаль, то, кроме всего прочего, может являться переносчиком инфекций.

Что можно почувствовать после укуса шершня

  • падение артериального давления;
  • головокружение;
  • затрудненное дыхание;
  • спазмы желудочно-кишечного тракта;
  • нарушение и исчезновение пульса;
  • болевые ощущения могут длиться от пары минут до нескольких часов.

Опасность укусов пчёл, осы, шмелей и шершень увеличивается, если у человека проявляются симптомы аллергии. Если пострадавший - аллергик, то после укуса необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, т.к. аллергическая реакция является одной из самых опасных для жизни. В тяжёлых случаях могут возникнуть обширные отёки, крапивница, рвота, понос, приступ удушья, который приводит к анафилактическому шоку.

Если хотя бы однажды в жизни у вас появлялась аллергическая реакция на укусы пчелы или осы, то скорее всего, при следующем укусе она будет более выраженной.

Что делать, если вас укусили?

  • Осмотрите рану и удалите жало из кожи, делать это лучше пинцетом, не выдавливая.
  • Обработайте место укуса раствором перекиси водорода, чтобы в рану не попала инфекция. Это особенно касается укусов осы и шершня, которые могут питаться отходами.
  • Приложите холод к укусу. Он будет препятствовать процессу всасывания яда в организм и тем самым замедлит интоксикацию.
  • Примите антигистаминный препарат. Это следует сделать даже при отсутствии признаков появления аллергической реакции.
  • Приложите к месту укуса свежую петрушку или лист подорожника, меняя компресс каждые 2 часа, пока опухоль не спадет.
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