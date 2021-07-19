Красота и здоровье
19.07.2021, 14:23

Что будет, если каждый день есть грецкие орехи

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Photo by Andreea Ch from Pexels
Испанские диетологи рассказали изданию noticia.ru о том, что происходит с организмом, если каждый день есть грецкие орехи.

Грецкие орехи — это уникальный продукт, идеально подходящий для здорового меню и полезных перекусов. И неважно, употребляете вы их в чистом виде или добавляете в салаты и десерты. Польза от них будет одинакова. Какая именно?

  1. Много энергии. Орехи — очень питательный продукт, богатый насыщенными жирными кислотами, мононенасыщенными и особенно — полиненасыщенными.
  2. Много клетчатки. Орехи полезны для пищеварительной системы.
  3. Источник железа, цинка, калия, селена, фосфора и магния.
  4. Источник витаминов B1, B3 (ниацин), фолиевой кислоты и витамина B6.
  5. Орехи улучшают память и снижают тревожность.
  6. Снижают уровень холестерина в крови.
  7. Орехи — источник антиоксидантов.
  8. Орехи уменьшают воспалительные процессы.
  9. Профилактика онкологических заболеваний.
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