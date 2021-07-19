19.07.2021, 13:50
Безопасное купание: 15 главных правил поведения на воде для детей(1)
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Этим летом в Эстонии уже неоднократно случались трагедии с детьми на воде. Так, в конце июня в Виймси утонул 6-летний Стефан, а в первый день июля 12-летний мальчик утонул в карьере Мяннику. DELFI Woman (Латвия) напоминает, что вода — особенно летом! — несет немалую опасность. Поэтому родителям, которые отдыхают на водоемах с детьми, нужно соблюдать простые правила, чтобы не допустить беды.
Что нужно знать?
- Дети должны купаться только под присмотром родителей. Мамам и папам нельзя отвлекаться даже на минуту — разговоры и гаджеты стоит отложить на потом.
- Если ребенок не умеет плавать, надо обязательно использовать надувные круги, матрасы, жилеты или нарукавники.
- Нельзя пренебрегать правилами по запрету на купание в определенных местах. Красный флаг означает, что плавать в данной зоне запрещено.
- Недопустимо заплывать за буйки или другие ограничительные знаки.
- Купаясь в незнакомых местах, родителям сначала необходимо исследовать дно. Ребенок должен быть внимательным и осторожным, ни в коем случае не нырять.
- Дети часто не чувствуют опасности и затевают опасные игры, стараясь в шутку утопить друг друга. Нужно объяснить им, что такая забава может обернуться бедой.
- Отправляясь на водоем, важно учитывать погодные условия. Шторм, большие волны — не лучшее время для купания.
- Если день жаркий и солнечный, ребенку нужно надеть светлый головной убор, иначе есть риск, что он может перегреться и потерять сознание в воде.
- Водоемы, берега которых ограничены бетонными плитами или крупными камнями — опасное место для купания. Они обычно покрыты мхом или мелкими водорослями и очень скользкие. В сложной ситуации ребенок не сможет самостоятельно выбраться на берег.
- Родители должны объяснить ребенку, что никогда нельзя звать на помощь в шутку — ведь если наступит реальная опасность, на его призыв может никто не откликнуться.
- Не стоит заходить в воду сразу после значительной физической нагрузки — бега, игры в футбол и так далее. Сначала надо немного отдохнуть, восстановить дыхание.
- Нельзя купаться в водоемах с сильным течением. Проверить силу течения очень просто — достаточно кинуть в воду щепку и понаблюдать за ней.
- Если ребенок перегрелся на солнце, нельзя давать ему резко прыгать в холодную воду — это чревато шоком и потерей сознания. Предварительно хорошо бы ополоснуться водой.
- Если у ребенка повышена температура и он неважно себя чувствует, купание строго запрещается.
- Лучше не заходить в воду сразу после плотного обеда. Будет правильнее подождать час-полтора.
Важно
Время купания зависит от возраста ребенка. Дошкольники и младшие школьники должны находиться в воде максимум 10 минут. Подростки могут купаться дольше – до 20-25 минут, если температура воды не менее 20’С.