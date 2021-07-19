Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

Лев. Самый благоприятный день этой недели для Львов - 25 июля. Меркурий окажется в противостоянии с Плутоном, поэтому большой успех может ожидать тех Львов, которые в воскресный день будут вынуждены работать. В теории это не самый лучший день для бизнеса, деловых встреч и монотонного интеллектуального труда, но это действительно благоприятное время для любых начинаний. В целом неделя будет насыщенной. Понадобится много сил для самореализации.

Рак. Раки смогут изменить свою жизнь самым кардинальным образом, но для этого придется потрудиться. Вода, как говорится, под лежачий камень не течет, поэтому важно действовать и прислушиваться к интуиции. Эта неделя прекрасно подходит для совместной работы. Необходимо идти навстречу тем, кто желает сотрудничать и получать взаимную выгоду. Многим Ракам придется выйти из зоны комфорта, потому что в противном случае им не удастся стать лучше и добиться поставленных задач.

Близнецы. Близнецов ожидает продуктивная неделя. Эти люди будут более успешными в плане творчества и интеллектуальной работы. Принятие решений будет происходить значительно быстрее обычного. Достичь счастья будет довольно просто. Звезды и планеты сделают Близнецов более обаятельными, поэтому они смогут заводить новые знакомства, искать любовь. В отношениях с родственниками и второй половинкой желательно избегать публичных ссор - сор из избы выносить не стоит.

Телец. У Тельцов будет довольно напряженная и динамичная неделя, поэтому им постоянно нужна будет удача, да побольше. Будут моменты, когда фортуна окажется чуть дальше, чем хотелось бы. Главный совет на этот период - не нужно браться за все сразу. Последовательность и осторожность помогут остаться на плаву, если количество дел будет зашкаливать. В период с 19 по 25 июля можно отправляться в командировки, браться за новые проекты.

Овен. Овнам ночные светила откроют множество интересных тайн и истин. Настало время для самопознания и познания мира, самоанализа и поиска новых духовных целей. Это великолепное время для обучения, смены места работы, поисков новых друзей. Окружающие люди будут ждать от Овнов максимальной вовлеченности в общие проблемы, но это не совсем то, что нужно самим представителям данного знака. Им стоит заниматься тем, чего хочет их душа.

Дева. На этой неделе ночные светила в идеальном положении для того, чтобы Девы смогли ощутить прилив сил и бодрости. Это то самое время, когда нужно действовать и пускать энергию и время на то, что вам нравится больше всего. Июльские звезды и планеты в целом предрасположены к тому, чтобы дарить Девам новые возможности. Сейчас это будет ощущаться в разы сильнее, особенно на выходных. Астрологи советуют не лениться.

Весы. У Весов самым ярким и благоприятным днем этой недели станет 22 июля. Главный их покровитель, Венера, перейдет в знак Девы и окажется в оппозиции с Юпитером, что очень хорошо скажется на их настроении, удаче. Весам в этот день и в несколько последующих удастся воплотить в жизнь свои самые дерзкие мечты. Важно помнить, что успех рождается внутри нас, а уже потом обретает форму. Не нужно искать во всем происходящем скрытый смысл и подводные камни.

Скорпион. Скорпионам очень нужна будет жизненная энергия и умение ее сохранять, не тратя на бесполезные дела. Не стоит оставаться в самой гуще событий. Нужно находиться в стороне и проявлять осторожность, осторожно выбирая окружение и задачи, которыми придется заниматься. Также астрологи рекомендуют людям этого Знака не пасовать перед трудными задачами, какими бы невыполнимыми они ни казались.

Стрелец. Это очень важная неделя для Стрельцов. Звезды и планеты помогут им решить множество проблем и задач в самых разных сферах. Сейчас важно помнить о том, что планы нужно держать в секрете. Не нужно распространяться о своих желаниях. Окружающие могут использовать это против Стрельцов. Вселенная внесет позитивные коррективы в личную жизнь этих людей. Одинокие Стрельцы смогут познакомиться с кем-то, кто их заинтересует и кого заинтересуют они сами. Неделя будет яркой и богатой на важные события.