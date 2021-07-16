5 мифов о солнцезащитном креме

Миф 1. Чем выше SPF, тем лучше. SPF — это показатель, который сообщает о том, сколько солнечных лучей блокирует солнцезащитный крем. Но многие почему-то думают, что он говорит о продолжительности действия крема, так что средства с высоким SPF можно носить дольше. Это не так, любой крем нужно повторно наносить на тело через два часа вне зависимости от того, какая цифра SPF там обозначена.

Миф 2. Солнцезащитный крем уменьшает уровень витамина D. Витамин D называют “солнечным”, поскольку он вырабатывается кожей под воздействием солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи блокируются солнцезащитным кремом, и можно предположить, что из-за этого сокращается выработка витамина. Но мало кто из нас применяет солнцезащитный крем так интенсивно, чтобы все без исключения участки кожи были им покрыты 24 часа в сутки. А те, что всё-таки остаются открытыми, получают достаточное количество солнечных лучей для выработки этого витамина. Если же вы всё-таки считаете, что можете столкнуться с его дефицитом, налегайте на лосось, овес, молоко, апельсиновый сок, яйца и тунец.

Миф 3. Автомобильные окна блокируют солнечные лучи. Лобовые стёкла автомобилей обычно состоят из многослойного стекла, фильтрующего оба типа солнечного излучения, но у боковых и задних стекол таких типов защиты нет. Так что вам всё равно нужно использовать солнцезащитный крем в солнечную погоду, даже если вы в автомобиле.

Миф 4. Солнцезащитный крем можно сделать дома. Нет никаких данных, которые показывали бы, что домашние солнцезащитные крема хоть сколько-нибудь помогают и являются такими же безопасными, как коммерческие. Обычному человеку используемые для изготовления солнцезащитного крема ингредиенты просто недоступны, поэтому мы не можем их приобрести и смешать. Используйте тот крем, который легко впитывается в кожу и не вызывает раздражений.

Миф 5. Солнцезащитный крем является водостойким. Часто рекламируются типы кремов, которые называются устойчивыми к поту и воде. Но они вовсе не водонепроницаемые. Исследования показывают, что ни один солнцезащитный крем не может полностью блокировать воду. И если вы искупались, то придётся наносить его на кожу снова