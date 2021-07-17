Клише о любви с первого взгляда устарело: две трети пар начинают отношения с дружбы

Исследование указывает, что клише о любви с первого взгляда, которое часто используется в голливудских фильмах, в XXI веке немного устарело. На самом деле, если сначала узнать кого-то как друга, это может оказаться более эффективным, чем начинать отношения в сексуальном контексте, например, через приложения для знакомств, или ходить на свидания с незнакомцами, говорится в публикации.

"Есть много людей, которые с уверенностью будут говорить, что знают, почему и как люди выбирают партнеров, становятся парой и влюбляются, но наше исследование демонстрирует, что это не так", — отмечает автор исследования Дану Энтони Стинсон, профессор психологии Университета Виктории в Канаде. "Мы можем хорошо понимать, как незнакомцев влечет друг к другу и как они начинают встречаться, но большинство отношений начинается не так", — констатирует она.

В рамках исследования профессор Стинсон и ее коллеги проанализировали данные, полученные от почти 1900 студентов университетов и взрослых. В целом, 68% сообщили, что их нынешние или самые недавние романтические отношения начинались как дружба.

Исследователи обнаружили, что различия по полу, уровню образования и этническим группам были невелики. Среди студентов университетов те, кто состоял в отношениях с тем, с кем они изначально дружили, дружба длилась около одного-двух лет. Исследователи отметили, что подавляющее большинство этих участников сообщили, что в дружбу они вступали без романтических намерений или влечения. Эта средняя продолжительность дружбы до начала романа указывает на то, что пары были настоящими платоническими друзьями до перехода к романтическим отношениям.

Интересно, что 47,4% студентов сообщили, что для них начинать с дружбы является предпочтительным способом развития романтических отношений, и это делает этот тип намного более популярными, чем другие представленные варианты, такие как встреча на вечеринке или онлайн.