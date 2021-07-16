Как обсуждать с партнером проблемы в сексе

До сих пор для многих разговоры о сексе — табу, особенно если что-то идет не по плану. 7sisters рассказывает, как правильно критиковать партнера, как говорить о том, что что-то не нравится в сексе и как настроить партнера на откровенный разговор.

Не замалчивайте проблему



Велик соблазн не обсуждать проблему вовсе в надежде, что она решится как-нибудь сама собой. Увы, она может только усугубиться. Поэтому как только будете готовы к разговору, обсудите с партнером ту или иную проблемную ситуацию в сексе.



Не используйте намеки



Вряд ли партнер, насколько бы хорошо он вас не знал, сможет с полуслова и с полувзгляда понять, что вы хотели сказать об отсутствии оргазма. Будьте деликатны, но при этом говорите прямо, по существу. А вот если вы, напротив, будете начинать издалека, партнер может не понять вовсе или понять не так.



Говорите о своих желаниях и потребностях



Мало озвучить проблему, нужно проговорить, как вы видите ее решение или как вы с партнером можете совместно прийти к компромиссу. Честно скажите о своих чувствах и ожиданиях.



Не обвиняйте партнера



Да, проблема существует, но виноват ли в этом партнер? Избегайте грубых слов, неуместной критики. Возможно, партнер тоже чем-то не доволен, поэтому не превращайте и без того непростой разговор в ссору.



Поговорите с собой наедине



Прежде чем приступать к разговору с партнером, попробуйте мысленно построить диалог — с чего начать, что обязательно стоит затронуть. Вместо разговора с самой собой, можно попробовать описать свои чувства на бумаге.



Скажите, что вам нравится в сексе



Есть такой известный “принцип бутерброда”, когда вы сначала говорите, что вам нравится, и только затем, что вам не нравится, а затем, как вы хотите это улучшить.



Выделите время для разговора



Скажите партнеру заранее, что вы хотите поговорить. Подобный разговор будет не уместен, если оба не настроены и нет подходящей атмосферы. Вы можете начать беседу с обсуждения ваших фантазий и желаний.



Не стремитесь обсудить все во время секса



Секс — все же не беседа. Не превращайте секс в занудные обсуждения всех ранее допущенных промахов. Если вы будете во время секса учить партнера, как и что делать, вряд ли он получит удовольствие от процесса.

