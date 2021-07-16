Смотрите, какие стильные и необычные снимки прислали нам участницы конкурса “Мое любимое летнее платье”!

С удовольствием показываем вам очаровательных участниц в ярких летних образах. Вдохновляйтесь и тоже присылайте свои снимки!

Как поучаствовать в конкурсе:

Пришли свою фотографию в любимом летнем платье до 25 июля на адрес ajakirijana@ekspressmeedia.ee. В теме письма укажи "Мое любимое летнее платье".

Не забудь указать имя и фамилию того, кто изображен на фото — то есть, свои, а также автора фотографии.

После 25 июля мы объявим голосование на сайте, победительница которого получит главный приз — роскошное платье-кимоно Fringe от эстонского бренда Tallinn Dolls стоимостью 225 евро.