Мультик про Анну Франк в Каннах, или как рассказать детям про Холокост?

Самый читаемый в мире дневник, а именно — “Дневник Анны Франк”, опубликованный в 1947 году, был написан полной надежд еврейской девушкой, которая пряталась от нацистов в тайном убежище в Амстердаме.

Впервые эта трагическая история была экранизирована в 1959 году, после чего было немало фильмов, в том числе — анимационных. Теперь она снова возвращается на большие экраны. Премьера нового мультфильма о судьбе Анны Франк только что состоялась на Каннском кинофестивале. Анимационный фильм “Where Is Anne Frank?” рассказывает о Китти — воображаемой подруге Анны Франк, которой девушка посвятила свой дневник.

История переносится в сегодняшний Амстердам, откуда Китти отправляется через всю Европу в поисках Анны Франк. Фильм представляет собой романтическую историю смешной девочки-подростка, которая любит жизнь, уважает свою сестру Марго и часто не ладит со своей матерью.

В современной Европе Китти встречает молодых беженцев, бежавших от конфликтов на своей родине. “Это напоминает Китти об Анне и о том факте, что у Анны не было возможности сбежать в течение ее относительно короткого пребывания в тайном убежище, — говорит израильский режиссер Ари Фольман, снявший в 2008 году “Вальс с Баширом”. — Китти становится активисткой. Она понимает, что способна создать организацию, которая будет бороться за права детей”.

Анимационный фильм рассчитан на юную публику

Фонд Анны Франк в Базеле, основанный отцом девочки после войны, восемь лет назад обратился к режиссеру Фольману с идеей создания анимационного фильма. “Они искали новые формы, чтобы рассказать историю Холокоста, — уточняет Ари Фольман, который сам был ребенком, выжившим в Освенциме. — Вскоре мне пришла в голову идея сделать Китти главной героиней фильма, которая будет вести рассказ от первого лица”.

Ари Фольман и иллюстратор Дэвид Полонски в 2017 году создали графическую новеллуна основе дневника Анны Франк. Форма анимации теперь была выбрана как способ обращения к молодому поколению, которое не всегда тянется к книгам.