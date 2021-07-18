“Не дали лизнуть собаку”: мамы трехлеток рассказали, по каким поводам плачут их дети

Трехлетки вообще славятся своей любовью к масштабным скандалам по незначительным поводам — и нередко эти поводы бывают ужасно комичными.

В блоге художницы @coma_comics вышла вторая часть комиксов о причинах, которые заставляют рыдать трехлетку. Например, если ребенку вдруг разонравилось собственное имя, или он не хочет есть яблоко. Даже если никто не предлагал, а в доме вообще нет яблок.

Жизнеописание тоддлера, быстрого на любовь и ненависть, включает следующие темы для истерик: “Не дали лизнуть собаку”, “У мамы сися есть, а у меня нет”, “Хочу гулять, но не хочу гулять”, “Мама пошла в туалет и закрылась”, “Какашка уплыла в канализацию”, “Мама разломала пирожок, а надо было дать целый”…

В комментариях родители делятся иррациональными причинами истерик своих тоддлеров.

Трехлетка знает, чего хочет

Мама не дает пить из ведра с водой для мытья полов… — nadin_bbk.

Рисунок на трусах сбоку, а нужно, чтобы был посередине. И он не перетаскивается — boutique_7sky.

Мама не дает играть с ершиком в комнате — krasilnikova_galya.

Мама не дала посчитать какашки в горшке (какашка-мама, какашка-папа и маленькие малыши-какашки) — kazulinka.

Дашка вчера плакала, что не хочет есть кошачий корм. Думаю, очевидно, что никто даже не предлагал — sneginkav.

Не хочу есть то, что уже съел — pytyse4ka.

Из последнего: хочу крошить крошки под кровать, чтоб было гряяяяязно! - na.dezhda5545.

Трехлетка не знает, чего хочет

У нас вчера был новый прикол с напитками: хочу сок, нет, молоко, нет, водички. Я взяла и поставила все сразу, три стакана, дочь ревела, что как так-то, все сразу — valentina_com_art.

Боже, у меня дочь такая! Плачет. Я говорю: “Ну поплачь, тогда, может, легче станет”. “Неееет, не хочу я плакааааать, ааааааа” — shahminamelek.

“Мама, надень мне твою сумку, нет! Я просила свой рюкзак!!!” “Но ты просила мою сумку”. “Неееееет!!!” — aynara_aynara.