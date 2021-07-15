Школьная медсестра: брюшными паразитами можно заразиться от еды, домашних животных или из песочницы

“Самыми известными кишечными паразитами являются глисты, острицы, бычий цепень и печеночные двуустки — все они распространены почти по всему миру”, — отмечает школьная медсестра Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Марис Вийзимаа. По ее словам, инфекция распространяется через грязные руки, игрушки и потребительские товары, а также через продукты питания. “Например, червей можно получить из мяса или рыбы, которые не были обработаны в достаточной степени или это было сделано неправильно, но яйца червей также попадают в организм с загрязненной водой или фруктами и ягодами. После заражения человек может повторно заразиться, потому что черви иногда выходят из тела через задний проход для того, чтобы снести яйца. Если не соблюдаются необходимая чистота и гигиена, то есть вероятность, что яйца паразита вернутся в рот с зараженными руками, и круг начинается заново”. Вот почему, по словам школьной медсестры, очень важно рассказывать детям, что когда они ходят в туалет, то должны мыть руки с мылом. Дети, которые склонны грызть ногти, подвергаются более высокому риску заражения, потому что они имеют привычку засовывать пальцы в рот и часто они сами не замечают этого.