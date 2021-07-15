Школьная медсестра: брюшными паразитами можно заразиться от еды, домашних животных или из песочницы
“Самыми известными кишечными паразитами являются глисты, острицы, бычий цепень и печеночные двуустки — все они распространены почти по всему миру”, — отмечает школьная медсестра Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Марис Вийзимаа. По ее словам, инфекция распространяется через грязные руки, игрушки и потребительские товары, а также через продукты питания. “Например, червей можно получить из мяса или рыбы, которые не были обработаны в достаточной степени или это было сделано неправильно, но яйца червей также попадают в организм с загрязненной водой или фруктами и ягодами. После заражения человек может повторно заразиться, потому что черви иногда выходят из тела через задний проход для того, чтобы снести яйца. Если не соблюдаются необходимая чистота и гигиена, то есть вероятность, что яйца паразита вернутся в рот с зараженными руками, и круг начинается заново”. Вот почему, по словам школьной медсестры, очень важно рассказывать детям, что когда они ходят в туалет, то должны мыть руки с мылом. Дети, которые склонны грызть ногти, подвергаются более высокому риску заражения, потому что они имеют привычку засовывать пальцы в рот и часто они сами не замечают этого.
Симптомы от А до Я
По словам школьной медсестры, обнаружить кишечные паразитарные заражения не всегда просто. “У младенцев обычно есть симптомы, которые помогают быстрее поставить правильный диагноз: зуд и жжение в анусе, также распространены боли в животе, ухудшается аппетит и цвет лица становится бледнее”, — перечисляет Мари Вийзимаа. Однако взрослый организм может уже настолько свыкнуться с симптомами, что не замечает их. Таким образом, болезнь остается не выявленной, и риск распространяется на родственников носителя, которые также могут заразиться.
“Человек, зараженный кишечными паразитами, начинает распространять яйца примерно через месяц после заражения, и яйца остаются жизнеспособными на предметах во внешней среде от двух недель до месяца. Поэтому избавление от кишечных паразитов, помимо приема лекарств, также включает в себя надлежащую домашнюю уборку, стирку одежды и глажку, чтобы можно было уничтожить яйца глистов”, — делится советом школьная медсестра.
Зараза может исходить от домашних животных
Один из источников возможного заражения — это домашние животные. Хотя у животных присутствуют специфические для животных паразиты, некоторые черви также могут передаваться человеку. Марис Вийзимаа называет, например, аскариды собак и кошек, яйца которых могут попасть на руки и в рот из зараженной почвы. “Яйца вырастают в аскарид, которые перемещаются по телу, даже к глазам, вызывая серьезные нарушения зрения”, — говорит школьная медсестра.
Очень опасным существом является принадлежащий к семейству ленточных червей эхинококк, который использует в качестве хозяев в основном организмы диких и домашних животных, но иногда в этот цикл попадают и люди. “Заболевание может распространяться, если зараженный конечный хозяин является домашним животным, но оно также может передаваться через немытые фрукты или зараженную питьевую воду”. По словам школьной медсестры, эхинококк наносит большой вред организму человека — паразиты проникают через кишечник в другие органы — чаще всего в печень. Если лечение будет запоздалым, то последствия будут очень серьезными.
Как отмечает школьная медсестра, существуют простые правила профилактики: руки следует мыть после контакта с домашним животным, помет животных всегда следует сразу же выбрасывать, а собакам и кошкам следует регулярно давать глистогонные препараты.
Без лечения — серьезные последствия
По словам школьной медсестры Марис Вийзимаа, человек может не подозревать о наличии кишечных паразитов. “Часто у человека не возникают серьезные симптомы, иногда заражение выявляется случайно. Или человек переносит болезнь и если нет повторного заражения, то болезнь так и остается незамеченной. У детей заболевание может быть более тяжелым”.
Помимо общеизвестных симптомов — таких как боль в животе и анальный зуд — паразиты могут вызвать и целый ряд других симптомов. Марис Вийзимаа перечисляет некоторые из них: “Диарея, тошнота, необъяснимая потеря веса, аллергия, анемия, боль в голове и суставах, провалы в памяти, иногда жар. Кишечные паразиты также могут вызывать нарушения менструального цикла”.
Заражение кишечными паразитами можно диагностировать с помощью анализов кала и крови. “Если в образцах обнаружены паразиты, врач может назначить соответствующее лечение. Не существует единого универсального лекарства от глистов — например, препараты для борьбы с аскаридами не действую на ленточных червей”, — предупреждает медсестра. Таким образом, обязательно необходимо согласовать лечение с семейным врачом, который не только выпишет рецепт, но и может посоветовать, нужно ли профилактически лечить членов семьи и как ограничить распространение заразы в домашних условиях.
В заключение Марис Вийзимаа признает, что школьные медсестры часто не получают информацию о зараженных паразитами учениках, потому что их родители не хотят сообщать об этом. “Если мы возьмем для сравнения головных вшей, то о кишечных паразитах известно гораздо меньше и говорится о них также скупо. Но нет смысла прятать голову в песок — паразиты существуют и могут нанести нам большой урон. Однако, действуя разумно и осознанно, мы можем значительно снизить риск заболевания”.
Для предотвращения появления кишечных паразитов и для ограничения заразы:
- Тщательно мойте руки с мылом перед едой и после посещения туалета. Дети также должны знать о необходимости мыть руки после улицы, потому что яйца паразитов могут быть принесены с поверхности земли, из песочницы или почвы.
- Руки также следует мыть после контакта с домашними животными. Кошки и собаки должны регулярно получать глистогонные препараты.
- Мойте фрукты и овощи перед едой, в том числе те, что выросли в вашем саду. На грядке могут быть яйца глистов, например, от инфицированного животного.
- Во время путешествий будьте особенно тщательны в вопросах гигиены — мойте руки и пейте воду из бутылок. Ешьте только тщательно промытые фрукты, не ешьте очень экзотические блюда и закуски, если не знаете, как они приготовлены.
- Не ешьте сырое или полусырое мясо.
- Чистите ногти, не берите пальцы в рот.
- Держите дом в чистоте, пылесосьте и мойте полы. Если в семье есть заражение, то следует провести капитальную уборку, поменять и помыть постельное и нательное белье.
Если у вашего ребенка диагностированы глисты, то сообщите об этом школьной медсестре или классному руководителю.
Тогда можно провести специальный инфочас в классе и проконсультировать инфицированного, но личность больного ребенка должна оставаться анонимной.