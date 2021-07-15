15.07.2021, 17:20
Меган Маркл спродюсирует мультсериал о сильной девушке на Netflix(2)
Photo by Jeremy Selwyn / POOL / AFP/ Scanpix
Меган Маркл, американская актриса и герцогиня Сассекская, станет исполнительным продюсером мультсериала на Netflix. Рабочее название проекта — “Жемчужина”, сообщает Archewell, общественная организация Меган Маркл и ее мужа, принца Гарри. Об этом пишет Sostav.
Главной героиней сериала станет молодая девушка — она будет искать вдохновение в историях влиятельных женщин и проявлять собственную силу. Шоураннером выступит продюсер и художник-постановщик Аманда Ринда, известная по мультсериалам “DC девчонки-супергерои” и “Мой шумный дом”.
В создании проекта также примут участие Дэвид Ферниш, продюсер “Рокетмена”, и лауреат премии “Оскар”, продюсер документального фильма “Икар” Дэн Коган.
Принц Гарри и Меган Маркл заключили партнерство с Netflix осенью 2020 года. Тогда же стало известно, что супруги займутся производством медиаконтента для детей, в том числе — нового мультсериала для платформы.