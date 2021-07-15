Меган Маркл спродюсирует мультсериал о сильной девушке на Netflix

Главной героиней сериала станет молодая девушка — она будет искать вдохновение в историях влиятельных женщин и проявлять собственную силу. Шоураннером выступит продюсер и художник-постановщик Аманда Ринда, известная по мультсериалам “DC девчонки-супергерои” и “Мой шумный дом”.

В создании проекта также примут участие Дэвид Ферниш, продюсер “Рокетмена”, и лауреат премии “Оскар”, продюсер документального фильма “Икар” Дэн Коган.

Принц Гарри и Меган Маркл заключили партнерство с Netflix осенью 2020 года. Тогда же стало известно, что супруги займутся производством медиаконтента для детей, в том числе — нового мультсериала для платформы.