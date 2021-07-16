23 тысячи евро компенсации за “неприемлемый детский сад”

Место в обычном детском садике — порой недостижимая мечта многих родителей в Германии. Верится с трудом, однако — факт. При этом формально с 2013 года каждый ребенок в ФРГ имеет право на место в государственном учреждении по уходу за ребенком, как только ему исполнится один год. Закон — законом, а реальность — реальностью. Мест в яслях и садах катастрофически не хватает. И каждая роженица в Германии знает, что ей, а также отцу ребенка, в течение нескольких месяцев предстоит нелегкая борьба за место под солнцем.

О том, что новорожденный претендует на уход в госучреждении уже с года, имеет смысл сообщить госслужбам сразу, как только малыш появился на свет, причем — в письменной форме. Место городские, сельские и прочие власти должны предоставить. Но повезет не всем. Жительнице Франкфурта-на-Майне, получившей компенсацию, вроде бы повезло: место ее годовалому сыну дали. Однако не рядом с домом и не возле работы, а, как говорится, сильно за гранью добра и зла. Матери, отвозившей сына в садик на машине, пришлось ежедневно тратить на дорогу (с учетом пробок) плюс-минус два часа.

Садик не соответствовал потребностям ребенка и родителей



Молодая женщина поначалу терпела, но потом решила подать в суд на общину. И выиграла дело! Суд во Франкфурте-на-Майне постановил, что ей должны выплатить 23 тыс. евро в качестве компенсации за то, что государство не смогло предоставить ей и ее сыну приемлемый детский сад. Место должно “соответствовать конкретным индивидуальным потребностям ребенка и его родителей во времени и пространстве”, значится в постановлении суда. Из-за ежедневных поездок туда-сюда женщина лишилась не только части дохода, но и приличного количества нервных клеток.

О том, что ей и ее ребенку нужно место в саду, она сообщила общине сразу, как только малыш появился на свет. При этом женщина в своем заявлении указала не какое-то одно учреждение, а отметила все детские сады поблизости от дома и работы.