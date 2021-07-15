ФОТО | Выходные в итальянском стиле. Смотрите, кто пришел на дегустационный вечер в “iO Restoran”(2)
Уютная атмосфера, высокий сервис, отменное качество блюд итальянской кухни в виртуозном исполнении шеф-повара Завена Ионнесяна и грамотного сомелье Юрия Братчика, позволили проекту Gourmet Showcase завоевать признание и любовь гостей. Их совместно слаженная работа позволила понять и прочувствовать все тонкости сочетания вин Valpolicella и разных блюд, а также открыть новые нюансы вкуса и удивить яркими акцентами. Секрет яркого насыщенного вкуса Valpolicella в автохтонных сортах винограда. В своей основе Valpolicella производится из сорта Corvina с темными ягодами и с толстой кожицей, который придает винам особую танинность и богатый аромат с нотами вишни, плодовитого Rondinella, и кислотного Molinara.
На дегустации обсуждались надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оценивались вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, а также специфика подачи и возможные гастрономические сочетания.
Гостей ожидали не только изысканные блюда и вина в лучших традициях ресторана, но и сюрпризы от организаторов проекта Showcase PR Project. Мероприятие сопровождалось живой итальянской музыкой в исполнении маэстро Tommaso Primavera. Вечер прошел при поддержке партнеров мероприятия: Crescina, Fillerina, Dr. Med Christine Schrammek.
Showcase PR Project проведёт следующее мероприятие Gourmet Showcase 28 августа в новом открывающимся ресторане столицы.