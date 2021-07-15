ФОТО | Выходные в итальянском стиле. Смотрите, кто пришел на дегустационный вечер в “iO Restoran”

Уютная атмосфера, высокий сервис, отменное качество блюд итальянской кухни в виртуозном исполнении шеф-повара Завена Ионнесяна и грамотного сомелье Юрия Братчика, позволили проекту Gourmet Showcase завоевать признание и любовь гостей. Их совместно слаженная работа позволила понять и прочувствовать все тонкости сочетания вин Valpolicella и разных блюд, а также открыть новые нюансы вкуса и удивить яркими акцентами. Секрет яркого насыщенного вкуса Valpolicella в автохтонных сортах винограда. В своей основе Valpolicella производится из сорта Corvina с темными ягодами и с толстой кожицей, который придает винам особую танинность и богатый аромат с нотами вишни, плодовитого Rondinella, и кислотного Molinara.