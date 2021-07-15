“Вот и Джонни!”: дядя распилил дверь в комнату племянницы, в которой та заперлась с бойфрендом

История в следующем: в гости к девушке-подростку пришел ее бойфренд, они поднялись в ее комнату и, вопреки запрету мамы, закрылись на ключ. Тогда женщина попросила своего брата взять бензопилу и разрезать запертую дверь.

Процесс вскрывания двери снимала на видео мама девочки. За кадром слышно, как она смеется и показывает большой палец брату, пока тот, подражая Джеку Николсону из “Сияния” повторяет фразу “А вот и Джонни!”, и распиливает дверь.

“Не могу представить, что было бы, если бы девочка стояла прямо за дверью”, — пишет встревоженная пользовательница соцсети. Но тех, кто переживал за ребенка, в комментариях не много — большинство считает, что девочка наказана справедливо: “Вот так, моя дорогая, правила есть правила, в следующий раз слушай маму”, “Выглядит, как идеальное родительское решение”, — пишут комментаторы. “Я думаю, хорошим наказанием будет не чинить дверь”, — добавляет подписчица.

Некоторые все-таки высказались против выламывания двери: “Какого черта? Приватность — это не привилегия, а человеческое право! Такими поступками вы разрушаете доверие и провоцируете недовольство”, — пишут в ветке обсуждений. “Некоторым людям просто не стоит заводить детей”, — добавляют там же.

Сложно сказать, что самое худшее в этом видео — полное пренебрежение личным пространством дочери, способ, которым они с братом решили преподнести девочке урок, или отношение — ведь мама решила, что снять выламывание двери на видео и опубликовать в Сети — хорошая идея. Непонятно, на какие отношения с дочерью рассчитывает мама после такого эпизода. Отдельно упоминания заслуживает реакция комментаторов — она довольно показательна для общества, которое все еще не привыкло к тому, что ребенок может вести себя “неудобно”.