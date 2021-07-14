“Переступила порог — значит, наша”. Как многодетные родители из Нарвы решили взять в семью ребенка и что из этого получилось

Надежда: Нам позвонили органы опеки, сказали, что надо срочно забирать ребенка в семью, потому что ее ни в коем случае нельзя отдавать в детский дом. У нее умерла мама, у нее два возврата и детский дом ее убьет. Мы ее на тот момент не видели, не были с ней знакомы, но уже написали заявление, что мы ее забираем.

Нас поставили в очередь, я прошла свою первую школу PRIDE и потом забеременела третьим сыном. Он родился с пороком сердца. Таких детей на 2012 год по всей Скандинавии было 13 человек, он был 13-м. Ему предстояло много операций, реабилитация. В 2016-ом, когда все самое страшное, касаемо здоровья сына, было позади, мы переписали заявление, что готовы к приходу в семью ребенка постарше, с возможной инвалидностью — мы уже прошли сложности с кровным сыном, готовы были пройти подобное и с приемным ребенком, особенности нас не пугали. И когда нам позвонили и предложили взять девочку, 8,5 лет, которую дважды возвращали из семьи, мы согласились.

А в 2008 году мы ехали на концерт и попали в очень страшную аварию. Нас доставали через крышу, мы не знали, выживут ли наши музыканты — они месяц провели в реанимации. Было очень страшно. И когда мы чуть оправились от аварии, мы вдруг поняли, что “потом” может и не наступить. И решили, что надо идти и делать сейчас, пока мы молодые и здоровые, пока мы что-то можем, пока мы вообще есть. И мы пошли и написали заявление о желании стать приемными родителями. Это был 2009 год. На тот момент у нас было 2 сына и мы решили, что хотим девочку от 0 до 2 лет.

Надежда: Мы об усыновлении разговаривали всегда. Но все откладывали на потом — когда купим большую квартиру, заработаем миллион, в общем, как у всех.

Евгений и Надежда Кос познакомились в старших классах школы и — совсем юными — поженились. На вопрос, всегда ли хотели большую семью, дружно отвечают: “Как-то само получилось, вошли во вкус”. Сейчас у пары четверо детей. Старшему сыну Евгению, который учится в Петербурге, 21 год. Среднему — Владиславу — 14, младшему Эдгару — 8. Приемной дочери Софии — 11. Она появилась в семье 2,5 года назад.

У меня очень много знакомых приемных матерей, и я очень разные истории знала из первых рук, разговаривала с этими мамами о том, как они справляются. С мужем мы тоже проговаривали, что несмотря на то, что может нас ждать, мы все равно идем, чтобы помочь ребенку, который так в этом нуждается, дать ему правильную модель семьи, научить действовать в той или иной жизненной ситуации и дать шанс не сломаться и не скатиться по наклонной. То есть мы шли с твердым убеждением, что надо спасать человека. Что мы можем, и это нужно.

Надежда: У нас в семье принято так, что взрослые — это мы, мы несем ответственность, мы принимаем важные решения. И изначально они росли с этим знанием — что у них когда-то будет приемная сестра. Мы всегда об этом говорили. Старший знал об этом нашем решении лет с 10, средний — с 3, а младший вообще всю жизнь рос с этим. Мы все время говорили про приемных детей, объясняли, что это тяжелый труд, но мы должны его делать, потому что у нас есть на это силы.

Надежда: Согласно нашему законодательству, ребенок тоже принимает решение. И когда уже пришла пора, Инна Клаос и Екатерина Керри (преподаватели школы приемного родительства PRIDE, — прим.ред.) начали издалека разговор с дочкой: “Тебе нравятся Надя с Женей?“ — “Да, у них классные животные, классные мальчишки!“ — “Надя с Женей хотят дочку. А у тебя мамы нет. Ты бы хотела стать их дочкой?” Она закричала: “Да!”. И в следующий приезд мы ее уже забрали. Мы ждали от нее этого “Да”, мы не могли и не хотели ее забирать против ее воли.

Полтора месяца ушло на то, чтобы девочка к нам привыкла, мы приезжали к ней, забирали ее к себе — по три раза в неделю ездили между Нарвой и Таллинном. Иногда ее предыдущая семья приезжала к нам в гости. И через полтора месяца мы забрали ее к себе насовсем.

Сотрудница органов опеки нам сразу сказала: “Ситуация настолько сложная, что или вы решаетесь на этот шаг, или нет. Не нужно вот этого: “А давайте попробуем, посмотрим”. И мы подписались.

Евгений: Таллиннские органы опеки в этом смысле молодцы. Они смотрят на суть — на атмосферу в доме, на уют, тепло, которые способны человека согреть, на желание человека помочь другому человеку. Спальное место и стол для учебы — этого вполне хватает, чтобы спасти ребенка. А можно было бы упереться в наличие отдельной комнаты, и судьба человека пошла бы по-другому.

Надежда: Он у нас очень эрудирован, много чем интересуется. Из-за болезни у него меньше физических возможностей, но зато он очень сильно во все погружается, и умеет очень интересно любую тему подать. София к нему всегда тянулась, ей легко было с ним. Плюс он ей помогал подтягивать знания, заполнять какие-то пробелы. У них, можно сказать, сложилась своя “банда”. Вечером говоришь: “Так, ребятки, мы пошли спать, все, ложимся”. Слышим — шепчутся, раз — свет включился, заходим — сидят вдвоем! (Смеется).

Наш младший сын, которому на тот момент было 6 лет, сам того не зная, в игровой форме интегрировал дочь лучше всех. Психологи на это тратят очень много времени и усилий, а он один все ее травмы практически проработал легко и непринужденно, чисто интуитивно. И они до сих пор очень близки.

Евгений: Вначале у них отсутствовал диалог между собой — когда они привыкали друг к другу, диалог происходил через посредников. Потом это сошло на нет, и дети стали общаться напрямую.

Надежда: Мы в семье всегда друг друга поддерживаем, можем друг другу все проговорить. Что бы ни случилось между ними, все всегда проговаривалось.

Свободу детям можно давать там, где она действительно нужна. Но в этом вопросе ты должен объяснить свою позицию, сказать, почему ты это делаешь, и сделать так, чтобы никто из них от этого не пострадал.

Евгений: Важно было правильно подать, объяснить. Ребенок еще в принципе формирует свое сознание, отношение ко всему, а формировать должны помогать родители. И двери к милосердию, состраданию надо открывать именно такими ключами.

Евгений: Нам повезло, что темперамент у дочки очень совпал с нашим — мы довольно активные, громкие, шебутные, любим подурачиться, побаловаться. Когда я прихожу домой и у меня дети стоят на ушах — это нормально. Я не люблю когда заходишь домой — и все стерильно и тихо. Когда дома слишком тихо, мне кажется всегда, что что-то случилось. Плюс когда дома много всякой суеты, это для ребенка тоже легче в плане адаптации — что он не сидит, как под микроскопом.

Надежда: Те, кто не знает, кто из детей у нас приемный, чаще думают про младшего сына, потому что он у нас блондин. Я брюнетка, муж шатен, старшие у нас брюнеты и Софийка брюнетка. Все говорят: “У вас сын приемный?” Мы смеемся: “Нет, не угадали”. Сейчас София уже похожа на нас.

Когда тебе надо настроить этот тонкий внутренний мир, суть дела состоит в доверии. Если человек тебе уже доверяет, он уже перестает кривляться, дурачиться, провоцировать — ему это уже становится не нужно, не интересно, и он просто начинает жить. А до этого он тебя провоцирует. Потому что хочет, чтобы ты его не мучил, а отдал обратно поскорее или показал, какой ты настоящий в каких-то ситуациях — ударил, например… И когда ребенок видит, что это все не работает, что ты не реагируешь, как он ожидает, он начинает потихоньку доверять, понемногу открывается, и потом у него уже расправляются плечи, он меняется. Если две фотографии ребенка рядом поставить: в момент прихода в семью, и спустя несколько месяцев — то это совсем разные люди, даже лицо меняется.

Евгений: Психологически старалась вызвать лишнюю жалость. Пришлось ей объяснить: ты уже не сиротка, больше это не работает. Мы в школе PRIDE прорабатывали все эти ситуации. Многие из них имеют схожие истоки, развитие, и в школе приемных родителей ты учишься каким-то приемам, развиваешь голову в этом направлении и видишь, что работает.

Евгений: Ребенок не должен своим приходом поменять законы твоей семьи. Он входит в эту семью и принимает ее законы. Не нужно выделять его специально. Он твой ребенок, ты к нему относишься так же, проговариваешь что-то с ним точно так же, как и с остальными своими детьми.

Евгений: Но если получится, считай — дело сделано. И здесь нужна готовность работать, стараться. Без лишнего какого-то пафоса, гордыни. Если у тебя есть какие-то радостные моменты, радуйся, если есть какие-то неудачи, не отчаивайся, пробуй по-другому. Даже с кровными детьми не всегда все получается, всегда могут быть разлады.

Надежда: Это, кстати, причина не бояться брать подросших детей. Потому что с ними можно разговаривать словами. Они, конечно, более травмированы, их тяжелее к себе расположить.

Евгений: С детьми постарше очень помогает возможность поговорить, объяснить, что ты делаешь и почему. Они могут объяснить свою позицию, рассказать, как они думают. И иногда достаточно одного разговора, но искреннего. Искренность всегда чувствуется: и ребенком, и взрослым.

Нельзя позволять себе даже думать об этом. Ты работаешь с таким серьезным ресурсом как человеческая душа и должен принимать ребенка со всеми его проблемами и выпендрежами, или лучше не делай этот шаг.

Надежда: Перед тем, как она должна была приехать, мы проговаривали это: как только она войдет в этот дом, чтобы ни мыслей таких не было, ни вслух не произносилось — никаких “Давайте ее вернем”, “Что она здесь делает?” и так далее. Как только она переступила порог, она наша, навсегда, со всеми проблемами, взбрыками и прочим.

Евгений: Прежде всего — доверительное отношение друг к другу. Когда ты ни в коем случае не делишь на своих и чужих. Как только ребенок переступил порог твоего дома — все, этого нет.

Надежда: Адаптироваться Софии очень помогли домашние животные. У нас дома две кошки, две собаки, рыбки — мы даже шутим, что наши бедные дети лишены возможности таскать домой бездомных животных, потому что это делают родители. Бывает, наша собака Бонечка — она тогда была еще маленькой — что-нибудь съест — ну поворчишь не него, перепрячешь вещь — не собака ведь виновата, а ты, потому что вовремя не убрал. И София тоже видела это — что мы животных не наказываем, никого не бьем, и училась так нам верить. Плюс у нас такие животные — они любого залюбят, они очень открытые и счастливые. Просто сгустки любви!

Евгений: Потому что для таких детей часто проще “получить по ушам”, без объяснений — им так понятнее. А когда разговаривают, это сначала непривычно. Но диалог рано или поздно доходит до сердца.

Надежда: Первые полгода у нее стекленели глаза, она уходила в себя, не объясняла вообще ничего. Это было сложно. Мы постоянно говорили ей: “Скажи, пожалуйста, о чем ты думаешь, что ты чувствуешь, потому что мы не можем тебе помочь, пока ты молчишь”. “Мы родители, мы взрослые, мы знаем, как надо, мы на твоей стороне, мы не против тебя, мы тебе поможем, объясни нам, расскажи…” Но она все молчала. И где-то через полгода мы поехали в наше первое совместное путешествие, где на фоне очень непростой ситуации, связанной с ее поведением (возможно, она подумала, что мы снова везем ее с кем-то знакомить, и это был для нее стресс) у нас произошел очень эмоциональный разговор. И на удивление, после этого ребенок, наконец, поверил, что мы не обидим (даже во время самого громкого скандала), не отвернемся, что даже когда мы ругаемся, мы все равно рядом. И после этого она стала с нами разговаривать.

Евгений: Для нее был необычным сам подход. Что нет каких-то грубых наказаний. Что равные отношения — и когда у нее день рождения, и когда у кого-то другого: одинаково много подарков, внимания. Но главное — она не привыкла, чтобы с ней разговаривали.

Но тут надо быть чутким, присматриваться постоянно как к своим, так и к приемному ребенку. Часто бывает тяжело после рабочего дня понять, о чем ребенок думает, почему он замкнулся, замолчал, или ведет себя неадекватно, что-то важное заметить. Но эта чуткость — она нарабатывается.

Многое зависит от твоего терпения, понимания, какой-то мудрости, которую ты приобретаешь. Это каждодневная тяжелая работа, и тебе шаг за шагом нужно научиться ее делать все более непринужденно, на автомате, чтобы сохранить и свой ресурс. Грубо говоря, ты настраиваешь механизм, который начинает работать. И тогда с каждым разом становится все легче.

Надежда: Родственники приняли ее, как свою, сразу же. У нас было правило: “Переступила порог — значит, наша”. И это правило приняли все наши знакомые, близкие, родные.

Надежда: Я предлагала оставить ее прежнее имя — хотя бы через тире. Все-таки оно было в ее жизни, родственники ее знают по этому имени. Но она отказалась. Хотела уйти от этих воспоминаний. Ее родственники приняли эти правила игры и называют ее новым именем.

Сначала семья Евгения и Надежды была для Софии попечительской, а потом, через год, ее усыновили. Теперь у нее их фамилия и новое имя. София выбрала его сама.

И в школе в какой-то момент ее одна девочка задирала: “А у тебя родители ненастоящие!” И я ее учила отвечать: “Как это — ненастоящие? Искусственные?” Но для нее до сих пор это болезненно. Если мы идем к какому-то новому врачу, я задолго до этого начинаю проговаривать: “Дочь, мне придется сказать, что ты приемная, что мы знакомы не так много лет, что я не знаю твоего анамнеза” и так далее… Но ей очень помогло успокоиться в этом плане, когда мы ее усыновили. Она сама об этом попросила: “Я тоже хочу быть, как вы! Что это такое — у всех одна фамилия, у меня другая?”

Надежда: Она к нам попала в 8,5 лет, во вполне осознанном возрасте, она пережила смерть мамы, два возврата. И для нее, как мне кажется, самым болезненным было озвучивать то, что она приемная. Это было очень тяжело. Когда мы приходили к врачу, например, и меня спрашивали, с каким весом она родилась, как проходила беременность, она из кабинета выходила обиженная: “Мама, зачем ты им рассказала?” И я говорила: “Дочь, я не могу не рассказать”. И этот длилось очень долго.

Надежда: И очень легко становится. Как только ребенок начинает с тобой разговаривать, отвечать, спрашивать. И — раз! — уже не просто девочка, а какая-то абсолютно своя. Мы знаем, чего друг от друга ждать. Она знает: даже если мама ругается, она просто ругается — и все равно любит. Поначалу ей тяжело было в это поверить, она проверяла нас, ждала подвоха.

Евгений: Здесь многое зависит от того, кто берет ребенка. Потому что предрассудков много и мнений много. Если ты не уверен в своем решении, то тебя сразу начнут “шатать” твои же родственники. Это так не работает. Ты просто говоришь: “Либо принимаете, либо никак”. А родственники — если они нормальные — они принимают эту позицию. И в первую очередь они смотрят на тебя — как ты себя ведешь. Если ты уверен, тогда у них тоже появляется уверенность.

Кроме того, подобные душевные порывы — они только твои. Они совсем не обязательно должны совпадать с тем, что думают твои родные.

Надежда: Когда мы забирали Софию, мы полтора месяца молчали. А когда младшему сыну исполнялось 6 лет, собрали всех родных и близких на день рождения, и объявили: “У нас будет девочка! 8,5 лет”. И родные видели, что мы взрослые, адекватные, мы знаем, что мы делаем, мы всегда все разрулим. И нам верят — и дети, и родители.

Почему, на ваш взгляд, не стоит скрывать факт усыновления?

Надежда: Все случаи, конечно, индивидуальны. У нас тайны не могло быть, но мы и не планировали. Мы за популяризацию приемного родительства, за то, чтобы это стало нормальным. Иногда дети появляются так, а иногда вот так. Глядя на нашу семью, например, одноклассники Софии и других наших детей — то есть, человек 100 в целом — уже воспринимают это как что- то обычное. И они понесут это дальше, они вырастут, понимая, что это тоже нормальный способ появления детей в семье.

Евгений: Абсолютно никакого героизма в этом нет. Вот семьи, которые способны брать детей с большой степенью инвалидности — да, это настоящие герои и мужества там через край. Но приемная семья в любом случае это лучше, чем детский дом. И если у тебя получилось изменить внутренний мир ребенка, научить его чему-то, что он дальше понесет в свою семью, это большое дело. И оно должно быть чем-то нормальным, а не сверхъестественным.