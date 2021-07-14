14.07.2021, 13:30
Как понять, что вы на грани развода?(2)
Фото автора Vera Arsic: Pexels
Психотерапевт Адриана Лито, создатель международного волонтерского проекта психологической помощи Адриатика и проекта Ресурсная психология написала о том, по каким признакам можно понять, что отношения в паре сошли на нет и партнеры готовы к разводу. Об этом пишет портал Наши дети.
Говорят, что для многих мужчин то, что женщина подаёт на развод — часто большая неожиданность. Но порой и самой женщине сложно понять: готова ли она уйти или ещё нет, и мы решили собрать факторы, которые помогут сориентироваться. Если многое из нижеперечисленного для вас верно, есть шанс, что ваши отношения себя исчерпали:
Итак:
- Вы перестали спорить (совсем): как правило, это означает, что людям уже заранее известен результат, и они даже не пытаются;
- Есть желание победить любой ценой — отношения превращаются в соревнование, где каждый пытается доказать, что он лучше, умнее, адекватнее и так далее;
- Вам хочется спровоцировать своего партнёра (или он провоцирует вас) — на ссору, высказывание, бросание вещей и так далее;
- Поведение партнёра вызывает стресс (учащается сердцебиение, поднимается давление, ухудшается настроение);
- Вы носите костюм "зелёного гриба" — прячете свое настоящее я, не говорите о том, что для вас действительно важно;
- Вы переносите близкие отношения в социальные сети (именно там у вас близость, любовь и внимание, а не в паре);
- Если мысли об уходе не пугают вас, а радуют, или пугают, но ещё больше пугает остаться;
- Вы находите себе место, где вы прячетесь от отношений с партнёром (дети, родственники, школьный музей, уход за зябликами) — лишь бы "его поменьше видеть";
- Есть "я" и "ты", или даже пугающее "он" или "она", но нет "мы". Например, партнёр говорит "давай на нашу дачу повесим гамак", а мы думаем "это твоя дача, что хочешь, то и вешай" или "с чего это "наша дача"? Это моя дача!";
- Вы постоянно "отступаете": когда ваш партнёр пытается обнять вас, приблизиться, встать рядом — а вы неосознанно отстраняетесь;
- Вам не хочется (или вы уже не можете) прощать или искать объяснения;
- Вам все время тяжело в отношениях;
- Вы часто фантазируете о том, как вы уходите, или партнёр куда-то девается;
- Вы чувствуете прилив интереса, когда кто-то рассказывает про свой развод или расставание;
- Ваш терапевт спрашивает вас напрямик, не хотите ли вы уйти от своего партнёра, потому что вы постоянно говорите об этом.