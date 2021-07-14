Как понять, что вы на грани развода?

Говорят, что для многих мужчин то, что женщина подаёт на развод — часто большая неожиданность. Но порой и самой женщине сложно понять: готова ли она уйти или ещё нет, и мы решили собрать факторы, которые помогут сориентироваться. Если многое из нижеперечисленного для вас верно, есть шанс, что ваши отношения себя исчерпали: