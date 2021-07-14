“Выследила меня, как хищница”: история звездной актрисы, заманивавшей девушек в секс-секту и севшей в тюрьму

В секту Мэк вступила еще во время съемок “Тайн Смолвиля”, проходивших в Ванкувере, — Nxivm тогда активно расширялся на север Америки, и крупный канадский город был лакомым кусочком. Над созданием “северного крыла” несколько лет трудились канадская актриса Сара Эдмондсон и предпринимательница Барбара Буше; именно к ним Мэк пришла в 2006 году. Тогда актрисе было всего 23 года. Привела ее в Nxivm давняя подруга и ровесница, коллега по “Тайнам Смолвиля” Кристин Крук (известна по комедии “Евротур”), игравшая в сериале Лану Лэнг. Крук вступила в Nxivm незадолго до Мэк, в том же году, однако, по ее словам, покинула группу “до того, как там произошло что-либо нелегальное”.

После “Тайн Смолвиля”, закрывшихся в 2011-м, Мэк успела сыграть в ситкоме “Уилфред” с Элайджей Вудом и в многосерийном боевике “Американская одиссея”, а также, что до ужаса иронично, появиться в сериале про основавшего культ серийного убийцу “Последователи” с Кевином Бейконом. Последним ее проектом стала озвучка одной из героинь в мультсериале “Затерянные в стране Оз”, после чего участие Мэк в Nxivm и ее преступления были преданы огласке.

Роль Хлои Салливан в “Тайнах Смолвиля” стала для Мэк пиком актерской карьеры — ее узнавали благодаря “супергеройскому” сериалу еще долгие годы после его завершения. “Люди относятся ко мне как к давнему другу, и это очень мило”, — рассказывала она в 2017 году.

Актерская карьера Мэк началась рано — в четыре года она уже снималась в рекламе на телевидении. Родители отдали ее в престижную актерскую школу, и уже в шестилетнем возрасте она снялась в большом кино — “Полицейская академия 6: Город в осаде”. Первая известность пришла к Мэк благодаря эпизодической, но яркой роли в телесериале “Седьмое небо”, где она сыграла подростка, занимающегося селфхармом. После окончания школы в 2001 году она планировала отправиться в Лондон учиться актерскому мастерству, однако ей предложили пройти кастинг в научно-фантастический сериал “Тайны Смолвиля”, посвященный юности Супермена , и 18-летней артистке досталась одна из главных ролей в телешоу.

Съемочная площадка “Тайн Смолвиля” тем временем стала для секты богатейшим источником рекрутов: в том же 2006-м в Nxivm оказалась, в частности, снявшаяся в эпизоде шоу Ники Кляйн (звезда “Звездного крейсера “Галактика””), а в 2011-м в культ вступил британец Каллум Блу, снявшийся в девятом и десятом сезонах сериала. Блу пробыл в Nxivm всего пять дней, а вот Кляйн задержалась на целых 12 лет. Ради секты она оставила роль в сериале “Звездный крейсер “Галактика”” и даже пошла на федеральное преступление — заключила брак с Эллисон в 2017 году, чтобы получить право находиться в США . О фиктивном браке позже рассказала еще одна участница культа — Индия Оксенберг, дочь звезды сериала “Династия” Кэтрин Оксенберг.

Позже Эллисон призналась, что увлеклась культом из-за недовольства своей актерской карьерой. Познакомившись с главой Nxivm, она попросила его “вновь сделать ее великой актрисой”

За пару дней Лорен и Эллисон стали чуть ли не лучшими подругами. По окончании семинара актрису пригласили отправиться на частном самолете в Олбани, штат Нью-Йорк, чтобы встретиться с лидером движения Китом Раньером. Одна из бывших участниц культа рассказывала, что через несколько недель, возвращаясь в Олбани, с удивлением обнаружила, что Мэк все еще находится в компании Раньера, — актриса сказала ей, что “отлично проводит время”.

Начиналось все довольно безобидно: встречи Nxivm для новичков маскировали под семинары по саморазвитию для женщин под названием JNess. Никаких свечей и адептов в балахонах — офисное помещение, стулья, кофе и чай. На мероприятии выступала Нэнси Зальцман, бывшая медсестра, которая вместе с Раньером стала соосновательницей культа в 1998 году. Она затирала слушателям избитую байку “про чайник и чашки” — о том, что женщины по природе своей моногамны, в то время как мужчинам необходимо иметь много партнерш, чтобы “распространять свое семя”. Организаторы встречи знали, что к ним пришла знаменитость (Мэк в то время снималась уже в пятом сезоне “Тайн Смолвиля”), за обработку актрисы взялась дочь Зальцман Лорен, тоже входившая в высшие круги Nxivm.

Новичкам Nxivm на курсах личностного роста обещали помочь обрести уверенность в себе, научиться самовыражению. “Познав свою внутреннюю природу, мы овладеваем нашей созидательной силой, которой обладает каждый человек. Так человечество может возвыситься до своего истинного благородства”, — говорилось на сайте организации. Раньер построил свой культ на идеях разнообразных нью-эйдж-идеологий, утверждая, что люди с раннего детства перенимают идеи и установки, которые впоследствии мешают им жить, и эти барьеры — психологические и физические — должны быть устранены.

Как рассказывал один из публичных противников культа Рик Алан Росс, Раньер использовал для привлечения сторонников методы наподобие тех, что применяет церковь саентологии, а Мэк стала для него “персональным Томом Крузом”.

Одной из звездных целей Мэк стала звезда “ Гарри Поттера ” Эмма Уотсон — ей актриса написывала в Twitter, рассказывая об “уникальном женском движении по саморазвитию” и предлагая пообщаться наедине. Артистка Самия Шоаб, снявшаяся в фильмах “Шестое чувство” и “Реквием по мечте”, вспомнила, как Эллисон пыталась завербовать ее, однако потеряла к ней интерес, узнав, что Шоаб 47 лет. Попутно Мэк стала лицом JNess, появившись в серии рекламных видео движения.

Раньер прекрасно осознавал ценность Мэк — харизматичной, известной и моментально располагающей к себе актрисы; Эллисон же, проникшаяся идеями Nxivm, занялась активным поиском новых членов. О “меняющих жизнь” курсах актриса начинала говорить, как правило, через 30 или 40 минут беседы; если собеседник говорил Мэк, что ее втянули в секту или что она стала последовательницей культа, она навсегда дистанцировалась даже от близких друзей. Эллисон уговорила пойти на “курсы” своих родителей, а также пыталась рекрутировать знаменитостей, пользуясь своим звездным статусом.

“Они составили документ, который мне пришлось подписать, там я свидетельствовала о том, что они влюблены друг в друга, и что их женитьба реальна. Тогда я не понимала, что совершаю федеральное преступление. Они не были влюблены, Ники была канадкой, и ей нужно было жениться, чтобы остаться в стране. Вся эта история была срежиссирована Китом”, — рассказывала Индия.

Во внутреннем круге Nxivm Мэк оказалась после того, как Раньер растерял своих главных сообщниц — те либо погибли, либо оставили культ. Одна из экс-советниц Кита — Кристин Киффе, покинувшая секту в 2014-м, — говорила, что лидер Nxivm приблизил к себе Эллисон примерно в это время. Блогер Фрэнк Парлато, короткое время работавший пиарщиком в Nxivm, утверждал, что у Мэк “не было хороших навыков, чтобы ублажать Раньера, но зато у нее были способности приводить ему в спальню других женщин, ошеломительных красоток”. В подчинении Мэк, как заявило впоследствии обвинение, находилось более 50 рабынь, которыми она управляла жестко и эффективно; в частности, вынуждала их “соблазнять” Раньера.

Иерархия в DOS была пирамидальной: Раньер назначал “хозяек”, те набирали себе рабынь, от которых требовали полнейшего послушания; впоследствии рабыни получали право набрать собственных подчиненных. Послушниц сажали на строгие диеты, чтобы их тела соответствовали вкусам лидера; обряд инициации заключался в клеймении при помощи мини-паяльника. Процесс занимал до получаса — рабынь раздевали, заставляли лечь на стол, после чего выжигали им на бедре инициалы К и Р (Кит Раньер), а также Э и М — Эллисон Мэк.

Желавших войти в тайный круг вынуждали отдать “залог” — личную компрометирующую информацию вроде фотографий в обнаженном виде, домашнего порно, признания в преступлениях или данных о банковских счетах (в иных случаях — все вышеперечисленное); якобы это было гарантией того, что послушницы не раскроют секреты DOS, на деле же их шантажировали, принуждая заниматься сексом с Раньером. Нарушивших дисциплину ждали наказания — их заставляли выполнять физические упражнения, принимать ледяной душ или стоять в снегу поздней ночью.

Большая часть последователей культа не были связаны с сексуальными практиками, о которых чаще всего рассказывали в прессе, — для них Nxivm оставался движением с дорогостоящими обучающими курсами, за счет которых и жила его верхушка. Но Раньеру мало было оставаться нью-эйдж-гуру — для наиболее внушаемых послушниц он и его сообщницы организовали внутренний круг Nxivm, получивший название DOS (Dominus Obsequious Sororium — участниками расшифровывалось как “хозяин послушных женщин”).

Большая ошибка

В марте 2018-го Раньера арестовали в Мексике, обвинив в торговле людьми, использовании женщин в качестве сексуальных рабынь и насилии над ними. Мэк была арестована в следующем месяце. За помощь Раньеру ей грозило до 17 лет тюрьмы. Поначалу актриса отказалась признавать вину, однако в апреле 2019-го во всем созналась. Суд тем не менее затянулся из-за пандемии коронавируса — последние заседания состоялись лишь в июне 2021-го.

В заключительном слове Мэк принесла извинения всем, кому навредила, заявив, что искренне верила учению Раньера и только после ареста начала открывать для себя весь ужас содеянного.

“Я с головой нырнула в учения Кита Раньера. Я искренне верила, что его менторство сделает меня лучше, просветленнее. Я отдала ему свою верность, свои ресурсы, посвятила ему свою жизнь. Это самая большая ошибка и самое большое сожаление в моей жизни“ — рассказывает Эллисон Мэк.

Мэк обратилась к друзьям и родным, от которых дистанцировалась, когда они пытались вытащить ее из культа: “Я отталкивала вас и отказывалась от общения, когда вы пытались спасти мою жизнь. Я сожалею, что я была такой упрямой. Мне жаль, что я была слепа к вашей заботе и глуха к вашим мольбам”. Мэк также попросила не приговаривать ее к реальному заключению.

Во время вынесения приговора суд назвал Эллисон одной из главных и активных сообщниц Раньера, признав виновной в порабощении доверившихся ей женщин и манипуляции ими: в шантаже, в изолировании от внешнего мира, в лишении их сна и пищи, в принуждении к неоплачиваемому труду. Жертвы на судебном процессе рассказали о жестокости Мэк, заявляли, что она получала садистское наслаждение от их страданий и сама выдумывала все новые способы унизить их.