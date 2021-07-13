14 способов придать еде яркости и пользы с помощью специй
Профессиональный диетолог-нутрициолог, врач-клиницист, доктор философии и магистр наук Диана Минич в восторге от своих специй, которые занимают довольно много места на кухне. И неудивительно: она добавляет их буквально во все. Измельченные сушеные растения придают блюдам яркий вкус, цвет и аромат и защищают от бактерий и других “захватчиков”. Диана уверена: специи — это маленькие “лекари”, они поддерживают здоровье и помогают справляться более чем со ста недугами. Например, исследования показали, что в Индии низкий уровень деменции благодаря повсеместному использованию куркумы. Также в странах, где принято приправлять пищу специями, ниже заболеваемость раком.
Специи — мощные антиоксиданты, богатые витаминами, минералами и фитонутриентами, их противовоспалительные, антибактериальные и противовирусные свойства помогают поддерживать иммунную систему.
Специи помогают есть меньше, но качественнее: смаковать вкус еды и получать от нее удовольствие. Выбор специй для блюда — квест и творчество, ароматы во время готовки заставляют выделяться желудочный сок, после трапезы еда активнее переваривается благодаря специям. Они пробуждают в нас самые приятные чувства, а когда еда вызывает позитивные эмоции, она лучше усваивается и приносит больше пользы. Сочетание здоровой пищи с ароматными приправами делает нас здоровыми едоками и привычка так питаться может помочь избавиться от расстройств пищевого поведения.
Как пользоваться специями? Вот несколько идей от нутрициолога:
Напитки
В смузи или молоко добавляйте корицу, мускатный орех или кардамон. По данным исследований, корица помогает регулировать кровяное давление у здоровых людей и больных диабетом 2 типа. Вместе чая заваривайте сушеный лимонник или мяту.
Салаты и сэндвичи
К салатам с листовыми зелеными овощами, тунцом или курицей, а также к любым сандвичам прекрасно подойдут чеснок, базилик, фенхель, семена горчицы, тмин или мята. Смешав с оливковым маслом и бальзамическим уксусом чеснок, базилик и имбирь, получите ароматную заправку для салата.
Базилик не только придаст еде яркие ноты, но и принесет много пользы как мощный антиоксидант. Чеснок не только помогает выводить токсины из организма, но и снижает уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови и кровяное давление.
Соусы и приправы
Если едите майонез, минимизируйте его вред и освежите вкус добавив тертого чеснока и молотого перца. Лучше выберите горчицу. В ней присутствует вещество куркумин, или та самая куркума, которая, кажется, лечит все:
- помогает бороться с воспалением и является антиоксидантом,
- решает проблемы с пищеварением,
- заживляет раны и предотвращает их заражение,
- помогает избавиться от головной боли,
- стимулирует кровоток
- борется с кожными проблемами.
Мясо
Карри тоже содержит куркумин в составе. Замаринуйте мясо в любимом маринаде и добавьте карри. А к рыбе прекрасно подойдет укропно-лимонный соус.
Овощи
Обжарьте овощи с карри по-индийски или с чесноком и имбирем по-азиатски. Имбирь прекрасно справляется с расстройством желудка и, как говорят исследования, успешно борется с кислотным рефлюксом.
Яйца
Разнообразьте вкус яичницы горсткой свежей петрушки и чеснока. Петрушка — мощный антиоксидант и кладезь витаминов А и С. Веганский заменитель яичницы тофу подкрасьте царицей специй куркумой.
Злаки и зерновые
Рис любит шафран, становится от него желтым и ароматным. А еще можно приготовить рисовый пудинг с кардамоном, корицей и мускатным орехом. В любимую пасту добавьте орегано, розмарин и молотый вручную перец. Орегано — еще один мощный антиоксидант, а розмарин обладает противовоспалительными свойствами.
Специи согреют ваше тело, приятно пощекочут вкусовые рецепторы, разбудят разум и покорят душу сладким, вяжущим, кислым, землистым и пикантным вкусом, а также принесут исцеление и здоровье!