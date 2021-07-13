14 способов придать еде яркости и пользы с помощью специй

Профессиональный диетолог-нутрициолог, врач-клиницист, доктор философии и магистр наук Диана Минич в восторге от своих специй, которые занимают довольно много места на кухне. И неудивительно: она добавляет их буквально во все. Измельченные сушеные растения придают блюдам яркий вкус, цвет и аромат и защищают от бактерий и других “захватчиков”. Диана уверена: специи — это маленькие “лекари”, они поддерживают здоровье и помогают справляться более чем со ста недугами. Например, исследования показали, что в Индии низкий уровень деменции благодаря повсеместному использованию куркумы. Также в странах, где принято приправлять пищу специями, ниже заболеваемость раком.

Специи — мощные антиоксиданты, богатые витаминами, минералами и фитонутриентами, их противовоспалительные, антибактериальные и противовирусные свойства помогают поддерживать иммунную систему.

Специи помогают есть меньше, но качественнее: смаковать вкус еды и получать от нее удовольствие. Выбор специй для блюда — квест и творчество, ароматы во время готовки заставляют выделяться желудочный сок, после трапезы еда активнее переваривается благодаря специям. Они пробуждают в нас самые приятные чувства, а когда еда вызывает позитивные эмоции, она лучше усваивается и приносит больше пользы. Сочетание здоровой пищи с ароматными приправами делает нас здоровыми едоками и привычка так питаться может помочь избавиться от расстройств пищевого поведения.

Как пользоваться специями? Вот несколько идей от нутрициолога:

Напитки

В смузи или молоко добавляйте корицу, мускатный орех или кардамон. По данным исследований, корица помогает регулировать кровяное давление у здоровых людей и больных диабетом 2 типа. Вместе чая заваривайте сушеный лимонник или мяту.

Салаты и сэндвичи