"Когда реальная жара и некуда деваться". Доктор Комаровский рассказал, как спастись от перегрева с помощью шарфа

Специалист поясняет, что от перегрева может спасти летний шарф, смоченный водой и аккуратно повязанный вокруг шеи.

“Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самый эффективный способ избежать перегрева и теплового удара — это влажный шарф. Смачиваете шарф водой и после этого влажный шарфик надеваете на шею”, — рассказал он в видеоролике на своей странице в Instagram.

По словам Комаровского, в магазинах даже продаются специально предназначенные для этого шарфы, однако если у вас такого нет — можно использовать любые.

“Почему это так важно? Ну, во-первых, шея — это реально рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки, когда у человека в жару на шее влажный шарфик, то он реально испытывает облегчение”, — пояснил медик.