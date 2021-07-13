Мужчина втайне от жены назвал дочь в честь любовницы

По словам американки, ее родители договорились, что если у них родится девочка, то имя придумает отец, а если мальчик — мать назовет его в честь своего родственника. Поскольку у пары родилась дочь, отец решил воспользоваться своим правом выбрать имя ребенку. Он назвал ее Кристиной и быстро оформил все необходимые документы, пока его жена приходила в себя после кесарева сечения.

Когда женщина оправилась после операции, она узнала имя дочери. Оно нравилось ей до тех пор, пока она не выяснила причину такого выбора. Оказалось, что у отца девочки был роман с женщиной по имени Кристина, и в связи с этим он решил так назвать дочь. Таким образом, он надеялся скрыть любовницу от жены: в том случае, если бы он по ошибке произнес ее имя, то все бы подумали, что речь идет о ребенке.