Ребенок на кухне — помощник или обуза? 6 советов, как привлечь детей к приготовлению еды

Позвольте ребенку составлять меню



Приготовление еды нередко занимает много времени, однако дети не всегда об этом знают, ведь обычно их зовут к столу уже тогда, когда все готово. Поэтому, хотя иногда это и непросто, рекомендуется с малых лет привлекать подрастающее поколение к готовке.

Желательно предлагать им участвовать уже на этапе планирования и подготовки, например, дать изучать кулинарные книги или сайты и предложить выбрать блюдо, которое затем будет приготовлено общими силами.

Ребенок может также подготовить список покупок, записав или нарисовав продукты, которые нужно купить.

Дети постарше могут полноценно участвовать и в процессе покупки необходимого, что поможет развить навыки планирования трапез и бюджета, а также получить знания о продуктах питания и их происхождении.

Если ребенок будет рядом уже с момента выбора еды, он будет куда сильнее чувствовать свою причастность.

Знакомьте с миром кухни



Чтобы ребенок по возможности лучше чувствовал себя в мире большой кухни, покажите ему, где находятся главные принадлежности, с которыми он, возможно, еще не знаком. Детям помладше пригодятся знания о том, где хранятся различные виды посуды, тем, кто постарше, стоит знать, где лежат специи или определенные кухонные инструменты.

Во время готовки рассказывайте, для чего предназначен конкретный предмет и что дает конкретная приправа — это сделает процесс еще более ценным.

Дайте волю фантазии



Нередко попытки привлечь ребенка к помощи на кухне заканчиваются уже в самом начале, поскольку малыши быстро теряют интерес. Чтобы процесс был более увлекательным, желательно не только давать детям основные знания, но и позволять им импровизировать. Продукты можно резать на кусочки разной формы, например, при помощи формочек для печенья.

Если в рецепте присутствует тесто, ребенок может его раскатывать и придавать ему такую форму, какую хочет.