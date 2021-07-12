Пять причин выпадения волос, которые вы сможете устранить самостоятельно

Неправильная гигиена. Если мы не моем голову регулярно, то кожа головы загрязняется. А жирная кожа притягивает грязь, пот и перхоть. Поры закупориваются, что препятствует росту новых волос. Это способствует усилению выпадения уже имеющихся волос.

Неправильный стайлинг. Многие женщины любят использовать жесткие заколки и резинки для волос, что способствует их выпадению. Кроме того, причёска в стиле пони или тугие косички также оказывают давление на кожу головы и, повреждая фолликулы.

Слишком много тепла. Использование нагревающих инструментов для укладки и высушивания волос вроде фенов, щипцов для завивки и выпрямителей может сделать волосы сухими, повысить их ломкость и риск выпадения. Воздействия тепла ослабляет корни волос и удаляет влагу с кожи.

Оптимальное питание. Неправильное питание — еще одна причина выпадения волос. Этому способствует дефицит железа и аминокислот. Железо необходимо для выработки гемоглобина, снабжающего кислородом корни волос и все клетки нашего тела. Волосы состоят из кератина, являющегося белком, а для его производства требуется 18 типов аминокислот.

Стресс. Если вы испытываете сильный стресс от выпадения волос, то процесс может еще более ускориться. Речь идёт так называемой стрессовой алопеции, при которой высокий уровень стресса приводит волосяные фолликулы к состоянию покоя вместо роста, и со временем они просто выпадают при расчесывании или мытье