Почему российские матери становятся одиночками и как справляются с бедностью. Три истории

Первый муж Ольги не пил. Но, уже будучи беременной первой дочкой, она узнала, что на самом деле тот не трезвенник, а закодированный алкоголик. Срываясь в запои, он терял работу. Ольга точно знала, что с тем, кто пьет и бьет, жить она не будет. Дочери не было и двух лет, когда она подала на развод.

Ольга выросла с отчимом, который по пьянке бегал по дому с топором. Мать кричала: "Вызывай милицию!" Потом девочку всей семьей отчитывали за то, что она действительно вызвала милицию и у отца теперь могут быть проблемы.

Но на деле заменить мужа домработницей не проще, потому что уйти от него оказалось слишком дорого.

"Многие не понимают: чего тебе надо, он же тебе помогает! — говорит она. — Но сколько я за это плачу своими нервами и деньгами — уж проще домработницу нанять, мозг никто не будет выносить".

Ольга замужем, но зарабатывает на воспитание троих дочерей и ипотеку в одиночку. Муж не работает. Он забирает младшую дочь из детского сада, встречает Ольгу с готовым ужином, моет посуду. Дети к нему привязаны.

Так Ольга из Барнаула описывает рацион своей семьи. Ольга недавно осталась без хорошей работы в колл-центре "Форбанка": банк лишился лицензии и закрывается, а пока сотрудникам выплачивают 2/3 ставки за простой, это 16 тысяч рублей. На время устроившись вахтершей, она зарабатывает еще 7 тысяч. Из этих денег нужно заплатить 12 тысяч рублей за ипотеку и 4600 квартплаты, полторы тысячи за художественную школу средней дочери, 600 рублей — за садик для младшей. По старым кредитам из зарплаты Ольги вычитают еще 10%. Что остается — тратят на еду.

"Беру две целые курицы. Грудку — на фарш, из него делаю тефтели с рисом. Каркас — на бульон, а ножки поджариваю. В рыбном магазине можно купить навагу по акции за 99 рублей. Перемалываю в мясорубке — получаются рыбные котлеты. Есть у нас магазин "Ярче" — там крупы дешевле. Покупаю гречку, рис, лапшу, масло, сахар. В "Мария Ра" кофе бывает по акции, 95 рублей. А я кофеман, я без кофе не могу".

Но мужа тут нет. Мы сидим в комнатушке вахтера в офисном здании: здесь Ольга работает сутки через трое. На столе — старый телевизор, на стене — ряды ячеек для ключей. Регулярно к окошку подходят работники за ключами от офисов: она отвечает им весело и приветливо. Ольга признается, что только в эти рабочие сутки — когда она не дома — ей и удается отдохнуть.

"Ты не можешь понять? Я не к кому-то ухожу, а от тебя!" — почти кричит Ольга, будто муж находится в одной с нами комнате.

После неловкой паузы Ольга признается, что отказать мужу в постели тоже не может. Прямого насилия нет, говорит она — но если она скажет "нет", дальше ее ждет скандал на полночи. Проще "две минуты потерпеть", говорит Ольга, чем выслушивать вопросы: "Что, другого себе нашла?"

Теперь муж все время сидит в Ольгином смартфоне, объясняя это тем, что "у нас все общее", читает ее переписки в вотсапе, не отпускает из дома просто так — только на работу. Сам он проводит дома весь день. А если все-таки находит работу, то долго на ней не задерживается, потому что "горбатиться" за 20 тысяч не хочет, а начальником за большие деньги его никто не берет, пересказывает его слова Ольга. За обедом Алексей так достает жену рассказами о важности белка для организма, что она часто отдает ему свою порцию курицы. На днях Ольга собралась докупить хлеба и круп на припасенные дома 400 рублей — и тут выяснилось, что муж уже запланировал потратить последние деньги на монету для своей коллекции. Вспыхнул очередной конфликт. А скандалы — из-за любой мелочи — доходят до битья посуды и люстр.

"Леха кардинально отличался от того, что я всегда видела вокруг. Тихий, не пил, не курил, работал на тот момент", — так она вспоминает знакомство с нынешним мужем. Они встретились на работе: Алексей был охранником, хотя и получил высшее образование. Ольге эта образованность тоже понравилась. После девятого класса она пошла в училище прядильщиц при местной фабрике, но потом поступила в колледж на заочное, а затем и окончила институт — она всегда стремилась к должностям повыше, к зарплате побольше.

Но побег все равно прошел в спешке: муж обычно не выходит из дома. Чтобы получить хотя бы час на сборы, ей пришлось соврать и предложить встретиться у ее работы: "Пойдем тебе что-нибудь купим". Сама же Ольга подъехала к дому на такси, схватила дочерей и вещи, какие попались под руку.

Под новый 2021 год Ольга поняла, что больше терпеть не может. Тогда с ее банком еще все было в порядке, она получала зарплату 30 тысяч рублей. На эти деньги, казалось, можно прожить раздельно, продолжая платить ипотеку. Ко второму побегу она готовилась: договорилась с подругой, что сможет у нее пожить, отнесла на работу все свои документы.

После двух кесаревых сечений и других проблем с женским здоровьем врачи сказали Ольге, что больше детей у нее быть не может. "Я думаю — слава богу, и тут узнала, что беременна Миланкой", — вспоминает Ольга. Так у нее появилась вторая дочь от Алексея.

В первый раз Ольга ушла от мужа в 2012 году. С трехлетней дочкой Дианой она уехала в Нижний Новгород — попросила перевода в другой филиал на работе. Но жить там, а платить кредиты в Барнауле все-таки не получалось. Через полтора года Ольге пришлось вернуться к мужу в ипотечную квартиру, когда начали названивать службы безопасности банков.

Кроме того, в 2011 году она брала два кредита, чтобы помочь свекрови (мать предыдущего мужа, с которой они продолжили общаться и после развода, заболела раком). Именно в счет них с нее списывают 10% зарплаты ежемесячно.

Ольга понимает, что муж выплачивать ипотеку не будет — ему просто нечем. Но спросят с нее: именно она ответственный заемщик.

Держат в браке Ольгу в основном кредиты. В 2010 году, после рождения совместной с Алексеем дочери Дианы, она получила материнский капитал и оформила в ипотеку двушку в Барнауле. Так что просто перепродать ипотечную квартиру она не может: на ипотеку с вложением материнского капитала есть дополнительные ограничения. В частности, такое жилье должно быть в общей долевой собственности у всех членов семьи. То есть Ольга была обязана оформить эту квартиру не только на себя, но и на мужа. И пока дети не выросли — продать такую квартиру нельзя без разрешения органов опеки.

Поговорить с мужем Ольги у Би-би-си не было возможности, поскольку это может быть небезопасно для героини.

Но суд не принял бумаги, потому что она не оплатила пошлину заранее. "Госпошлина на раздел имущества — шесть с лишним тысяч, где я их возьму?" — возмущается Ольга. Из суда документы уехали обратно, по месту жительства — то есть мужу, который так и узнал, что жена пытается с ним развестись.

Она ходила на прием к депутатам, рассказывала свою историю. В ЛДПР ей в качестве помощи выдали несколько футболок гигантского размера с эмблемой партии. В "Справедливой России" предложили бесплатного юриста — но Ольга уже сама нашла юриста через интернет.

Ольга связалась с движением "Ты Не Одна" Алены Поповой. Ей предложили онлайн-сессии с бесплатным психологом, но больше ничем помочь не смогли.

Ольга договорилась с подругой, что поживет с детьми у нее. В середине новогодних праздников она поняла, что здесь ей больше не рады. Стала обзванивать кризисные центры для женщин — их в Барнауле два. В одном сказали, что приоритет для них — иногородние, без барнаульской прописки. Другие — что центр закрывается на вход в восемь вечера. В банке Ольга работала с девяти до девяти. Кроме того, чтобы попасть в центр, нужно было сдать ПЦР-тест на ковид, а это лишние деньги, которые к тому времени почти закончились.

Через полгода после побега Ольга делает вывод: "Никто не поможет. Не надо надеяться ни на центры, ни на подружек, ни родственников — никому не нужны чужие дети, чужие проблемы. Надо все решать самой".

Алексей никогда не поднимал руку на Ольгу. И тем не менее она сердится за вопрос о том, почему ей понадобилось бежать тайно, а не просто уйти на его глазах: "Он ростом почти 180 и весит почти 100 килограмм, я ему в пупок дышу".

Важнее одежды ей было упаковать в переноску любимого кота: "Это мой кот, муж бы его сразу выкинул". Поэтому большая часть вещей так и осталась в квартире. Из денег она захватила разве что будущий платеж за ипотеку: не хотела запускать кредиты, как в прошлый раз. Накоплений у Ольги не было.

В январе Ольга уехала от подруги и сняла комнату. Оплачивать приходилось не только ее, но и ипотеку, и коммуналку за квартиру, где теперь в одиночестве жил муж. Ольга понимала, что платить он не будет, долг все равно повиснет на ней. Все бы ничего, но в марте выяснилось, что Форбанк, в колл-центре которого Ольга работала, лишился лицензии. Сотрудников отправили в простой, а зарплаты резко сократили. В мае знакомые, у которых можно было занять денег, у Ольги кончились. Заплатить в очередной раз за комнату стало просто нечем. Тогда они с детьми вернулись в квартиру к мужу.

"Я не знаю ни одной нормальной семьи"

Дочери висли на отце и радовались, что у них снова есть своя комната — как будто просто вернулись домой с каникул. "Ты без меня не можешь, да?" — обрадовался муж. И, впрочем, тут же обвинил Ольгу в том, что у них больше нет машины: оставшись без средств к существованию, он пошел подрабатывать на доставке еды, но попал в аварию. А если бы она не пыталась сбежать, машина осталась бы цела.

А Ольга думает, что бы было, если бы она вовсе не вышла замуж.

"Я не знаю ни одной нормальной семьи, — признается она. — Если муж зарабатывает — значит, гуляет, а жена дома ждёт. Либо бьют, либо пьют, либо непонятно что. Женщине нужно стараться, чтобы у неё все было свое. Если бы я не вышла замуж, то заработала бы на свою квартиру — и не брала бы ипотеку, а потом путешествовала по миру".

Ольга с ранней юности мечтает увидеть Лос-Анджелес: он то и дело мелькает по телевизору в фильмах и передачах. "Я так хочу вдоль океана походить, чтобы белый песок, пальмы. Как-то раз я этой мечтой поделилась. Муж теперь каждый раз меня высмеивает: вот дура, куда ты нафиг поедешь".

Но она все еще верит, что когда-нибудь туда попадет. Ольге сейчас 41 год, и она твердо решила, что уж к сорока пяти годам она со своими проблемами разберется. "45 лет — рубеж, потому что в 45 я меняю паспорт", — объясняет она. И Ольга решила, что уж в новом паспорте точно будет стоять другая фамилия. Не мужа.